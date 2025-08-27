День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:46

Астроном раскрыла, когда москвичи смогут увидеть покрасневшую Луну

Астроном Кошман заявила, что москвичи увидят лунное затмение вечером 7 сентября

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Жители Москвы смогут увидеть лунное затмение 7 сентября в вечернее время, заявила «Москве 24» астроном Людмила Кошман. Она отметила, что в этот день спутник Земли войдет в тень планеты, где будет находиться с 20:31 до 21:53 по московскому времени.

При этом самое интересное ждет нас после 19:30, когда Луна станет заходить в тень Земли и начнутся частные фазы затмения. Мы сможем наблюдать, как северная часть спутника будет медленно приобретать красноватый оттенок, в 20:31 она полностью окажется в земной тени, — рассказала Кошман.

Уже в 21:53 Луна начнет выходить из тени, а в 22:57 полностью покинет ее. Полностью затмение завершится в 23:55. Понаблюдать за этим интересным явлением можно будет при условии ясной и безоблачной погоды, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что кровавая луна — это неофициальное, но широко распространенное название луны во время полного лунного затмения, когда она приобретает характерный темно-красный, медный или кирпичный оттенок. Это не отдельное астрономическое явление, а визуальный эффект, сопровождающий затмение.

астрономы
затмения
Луна
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Франция напала на Курск»: Париж полез на русскую землю, как ответит Москва
Стало известно, кто из украинских чиновников встретится с Уиткоффом в США
Юрист ответил, сможет ли сын Наговицыной взыскать расходы с организаторов
Как звонить по Google Meet и FaceTime — инструкция
СК возбудил дело по факту нападения с ножом в Пушкинском сквере
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.