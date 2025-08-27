Астроном раскрыла, когда москвичи смогут увидеть покрасневшую Луну

Жители Москвы смогут увидеть лунное затмение 7 сентября в вечернее время, заявила «Москве 24» астроном Людмила Кошман. Она отметила, что в этот день спутник Земли войдет в тень планеты, где будет находиться с 20:31 до 21:53 по московскому времени.

При этом самое интересное ждет нас после 19:30, когда Луна станет заходить в тень Земли и начнутся частные фазы затмения. Мы сможем наблюдать, как северная часть спутника будет медленно приобретать красноватый оттенок, в 20:31 она полностью окажется в земной тени, — рассказала Кошман.

Уже в 21:53 Луна начнет выходить из тени, а в 22:57 полностью покинет ее. Полностью затмение завершится в 23:55. Понаблюдать за этим интересным явлением можно будет при условии ясной и безоблачной погоды, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что кровавая луна — это неофициальное, но широко распространенное название луны во время полного лунного затмения, когда она приобретает характерный темно-красный, медный или кирпичный оттенок. Это не отдельное астрономическое явление, а визуальный эффект, сопровождающий затмение.