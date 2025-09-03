Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета

В Москве в этом году ожидается неклассическое бабье лето, заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В разговоре с «Радио 1» она подчеркнула, что волна теплой погоды придет на неделе с 8 по 14 сентября.

Это будет неклассическое бабье лето, но волна теплой погоды нас ожидает на следующей неделе, — поделилась синоптик.

Позднякова уточнила, что в конце рабочей недели с 3 по 7 сентября погоду будет определять антициклон. По ее словам, в связи с этим осадков не ожидается.

Дневная температура в четверг — от 19 до 21 градуса, в пятницу — 20–22 градуса. Температура воздуха будет выше климатической нормы на пару градусов. На выходных будет слабый ветер, минимальная температура в субботу и воскресенье — 21–23 градуса. Это вполне подходит для прогулок и занятий спортом на воздухе, — добавила Позднякова.

Синоптик Александр Шувалов ранее рассказал, что москвичи смогут увидеть лунное затмение 7 сентября во всей красе благодаря ясному небу. По его словам, погода ожидается ясная из-за высокого давления, однако прогноз на данный момент не точный.