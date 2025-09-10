«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели Вильфанд: до конца недели в Москве не будет дождей

До конца текущей недели в Москве будет много солнца, дождей не ожидается, заявил KP.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха 10 и 11 сентября поднимется до плюс 22 градусов, с 12 по 14 сентября она составит плюс 19 — плюс 21 градус. Синоптик отметил, что такие показатели на три-четыре градуса выше нормы.

Небо ясное, голубое, много солнца днем, лунные и звездные ночи. И никаких дождей, — сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил, что ночные заморозки с температурой до минус одного — минус пяти градусов ожидаются в ближайшие дни сразу в девяти регионах страны. Он указал на то, что похолодание коснется даже юга Поволжья. Вильфанд пояснил, что на юге Красноярского края, в Тыве и Иркутской области ночью столбики термометров могут опускаться до минус трех — пяти градусов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снежный покров в Москве начнет формироваться к концу ноября. По его словам, снега будет много. Он отметил, что сентябрь окажется теплее нормы примерно на три градуса.