Синоптик рассказал, когда в Москве ждать сугробов Синоптик Тишковец: снег ожидается в Москве в конце ноября

Снежный покров в Москве начнет формироваться к концу ноября и дефицита в сугробах не предвидится, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом, по его словам, которые передает «Москва 24», в сентябре среднемесячная температура превысит многолетние значения на три градуса.

Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе, — рассказал Тишковец.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что зима на территории Европейской России будет необычно теплой и очень снежной. При этом аномальные явления осенью станут более частыми. По словам эксперта, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет.