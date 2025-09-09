Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:25

Синоптик рассказал, когда в Москве ждать сугробов

Синоптик Тишковец: снег ожидается в Москве в конце ноября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Снежный покров в Москве начнет формироваться к концу ноября и дефицита в сугробах не предвидится, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом, по его словам, которые передает «Москва 24», в сентябре среднемесячная температура превысит многолетние значения на три градуса.

Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе, — рассказал Тишковец.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что зима на территории Европейской России будет необычно теплой и очень снежной. При этом аномальные явления осенью станут более частыми. По словам эксперта, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет.

Россия
синоптики
прогнозы
Москва
