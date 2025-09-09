Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:11

Синоптик перечислил, в каких регионах России ожидаются заморозки

Синоптик Вильфанд: заморозки ожидаются в девяти российских регионах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ночные заморозки с температурой до минус 1-5 градусов ожидаются в ближайшие дни сразу в девяти регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, похолодание коснется даже юга Поволжья.

В Башкортостане, Оренбургской области 10 и 11 Сентября в ночное время ожидаются заморозки до минус двух градусов, это юг Поволжья. Но и на севере Приволжского федерального округа, в Пермском крае тоже будут заморозки до минус одного градуса. Кроме того, на Урале, в Челябинской, Курганской областях — тоже заморозки до минус двух, — рассказал синоптик.

По его словам, на юге Красноярского края, в Тыве и Иркутской области ночью столбики термометров могут опускаться до минус 3-5 градусов. Заморозки также затронут и Томскую область. В регионе похолодает до минус одного градуса.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снежный покров в Москве начнет формироваться к концу ноября. По его словам, снега будет много. Он отметил, что сентябрь окажется теплее нормы примерно на 3 градуса. По его словам, метеорологическая осень сохранится до середины ноября, после чего температура начнет падать ниже нуля.

