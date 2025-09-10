Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:55

Синоптик рассказала, когда в Москве пойдут дожди

Синоптик Позднякова: в Москве дожди пойдут после 16 сентября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дожди в Москве не стоит ждать ранее 17 сентября, заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, которые передает RT, при этом ночи с каждым днем будут становиться все холоднее.

По мере приближения центра антициклона к столичному региону у нас будет увеличиваться суточный ход температуры. Ночи будут все более холодные, — рассказала Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о наступлении заморозков и «радиационных» туманов на европейской территории России. Осенние туманы с видимостью менее тысячи метров образовались на Русской равнине, Урале и в Сибири из-за радиационного охлаждения, вызвавшего конденсацию водяного пара.

Синоптик Александр Шувалов ранее заявил, что первая волна бабьего лета в Москве началась 6–7 сентября. По его словам, теплая погода сохранится до 20-х чисел сентября. Температура поднимется до +23 градусов, погода будет сухой.

синоптики
дожди
Москва
погода
