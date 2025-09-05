Синоптик предупредил о «радиационных» туманах

На европейскую территорию России пришли заморозки и «радиационные» туманы, рассказал синоптик Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. По его словам, прохладные ночи вызвали образование осенних туманов с видимостью менее тысячи метров на Русской равнине, Урале и в Сибири.

Как пояснил эксперт, необычное явление возникает при радиационном охлаждении земной поверхности и нижнего слоя воздуха до точки росы. Это приводит к конденсации водяного пара.

Тишковец также уточнил, что в ночь на 5 сентября температура в Москве опустилась до плюс 10,5 градусов. При этом самым холодным местом в столичном регионе стал Волоколамск — плюс 4,5 градуса. А самыми холодными регионами Центральной России стали Калужская область, Тверская и Смоленская.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал теплый сентябрь на европейской части России, в Северо-Западном и Северо-Кавказском округах, а также на севере Сибири. Он отметил, что температура превысит климатическую норму, в то время как в остальных регионах сохранится близкая к среднему значению.