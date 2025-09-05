Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:29

Синоптик предупредил о «радиационных» туманах

Синоптик Тишковец: в Россию пришли «радиационные» туманы и первые заморозки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На европейскую территорию России пришли заморозки и «радиационные» туманы, рассказал синоптик Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. По его словам, прохладные ночи вызвали образование осенних туманов с видимостью менее тысячи метров на Русской равнине, Урале и в Сибири.

Как пояснил эксперт, необычное явление возникает при радиационном охлаждении земной поверхности и нижнего слоя воздуха до точки росы. Это приводит к конденсации водяного пара.

Тишковец также уточнил, что в ночь на 5 сентября температура в Москве опустилась до плюс 10,5 градусов. При этом самым холодным местом в столичном регионе стал Волоколамск — плюс 4,5 градуса. А самыми холодными регионами Центральной России стали Калужская область, Тверская и Смоленская.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал теплый сентябрь на европейской части России, в Северо-Западном и Северо-Кавказском округах, а также на севере Сибири. Он отметил, что температура превысит климатическую норму, в то время как в остальных регионах сохранится близкая к среднему значению.

синоптики
погода
прогнозы
заморозки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тюменец в одних трусах поджег свою одежду и разгромил кувалдой чужую машину
20 дней гноил в погребе: мужчина расчленил сожительницу и вывез в лес
Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала в суд на компанию
«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные
Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн
Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы
Губернатор Забайкалья назвал неочевидный плюс строительства «Силы Сибири-2»
Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО
Подростка арестовали за теракт на железной дороге
Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию
Синоптик предупредил о «радиационных» туманах
Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции
Стало известно, что грозит Тарасовой за ввоз каннабиса
«112»: Аглаю Тарасову привезли в суд для избрания меры пресечения
«Безумие»: во Франции осудили план Макрона по отправке военных на Украину
Парень Аглаи Тарасовой высказался о ее задержании
15 исторических загадок, которые до сих пор не раскрыты
Названы сервисы, которые будут доступны россиянам в периоды ограничений
Развод, возвращение на сцену, отношение к СВО: как живет Михаил Ефремов
В «Ленкоме» и Центре драматургии спрогнозировали трудности после слияния
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.