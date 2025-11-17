Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 14:56

Генерал ответил, решится ли Франция направить своих пилотов Rafale в ВСУ

Генерал Попов: все страны Запада могут направить в ВСУ не больше 10 летчиков

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Западные страны могут направить на Украину не больше 10 подготовленных боевых пилотов истребителей Rafale, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов. Он подчеркнул, что отправка резервов будет расценена как эскалация конфликта, которая рискует дойти до уровня крупномасштабного противостояния. По словам генерала, в случае подобного развития событий, Европа столкнется с решительным противодействием.

У стран Запада нет большого количества пилотов, [которых они могли бы отправить на Украину]. Может быть, на пять-семь самолетов они наберут, но не более того. Ни у одного западного государства нет возможности выделить более 10 летчиков для участия в боевых действиях. Как только они дадут больше десятка человек, у них возникнут проблемы — нужно будет готовить свои ресурсы, а это станет предвестником мирового конфликта, по крайней мере, на западном театре военных действий. Здесь мы можем показать зубы, и тогда им всем не повезет. Да, нам будет тяжело вести эту борьбу, но Европе точно легко не покажется, — высказался Попов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закупит у Парижа 100 истребителей Rafale. Соответствующее соглашение украинский лидер подписал вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном на авиабазе Велизи-Вилакубле.

