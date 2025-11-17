Путин ужесточил ответственность за вовлечение детей в диверсии

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предполагает усиление уголовной ответственности за диверсии и вовлечение в них несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, теперь наказание может составлять вплоть до пожизненного заключения.

Отмечается, что документ уже вступил в силу. Он дополнил статью 281.1 Уголовного кодекса РФ о содействии диверсионной деятельности. Новые положения предполагают ответственность за склонение, вербовку и вовлечения несовершеннолетнего в совершение диверсии. Нарушителям грозит пожизненное заключение или лишение свободы от 10 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее Путин утвердил временный порядок приема иностранцев, участвующих в СВО, в гражданство РФ. Документ вступил в силу с 5 ноября 2025 года.

До этого президент подписал закон, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий в течение всего календарного года. Согласно новым нормам, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь могут проводиться круглогодично.