Врачи извлекли иглу из глотки 15-летней пациентки в Подмосковье Минздрав МО: врачи центра Рошаля извлекли иглу из горла 15-летней девочки

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно извлекли иглу из глотки 15-летней девочки, сообщили в Минздраве Московской области. Подростка уже готовят к выписке, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Бригада скорой помощи доставила 15-летнюю пациентку в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля с жалобами на сильную боль в горле, рвоту с кровью и затрудненное глотание. Незадолго до этого, из любопытства, она случайно проглотила иголку, после чего родители немедленно обратились за медицинской помощью, — отметили в пресс-службе ведомства.

Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики Александр Иноземцев добавил, что инородный предмет удалили эндоскопически, без разрезов. Игла не успела повредить слизистую.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле врачи спасли 54-летнего мужчину, проглотившего пятисантиметровую иглу. Пациент случайно проглотил предмет вместе с водкой — его жена оставила иглу в рюмке с алкоголем для дезинфекции. Скорая экстренно доставила мужчину в Центральную городскую больницу № 1. Врачи с помощью биопсийных щипцов извлекли иглу, не повредив пищевод.