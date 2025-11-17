Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 16:13

Врачи извлекли иглу из глотки 15-летней пациентки в Подмосковье

Минздрав МО: врачи центра Рошаля извлекли иглу из горла 15-летней девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно извлекли иглу из глотки 15-летней девочки, сообщили в Минздраве Московской области. Подростка уже готовят к выписке, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Бригада скорой помощи доставила 15-летнюю пациентку в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля с жалобами на сильную боль в горле, рвоту с кровью и затрудненное глотание. Незадолго до этого, из любопытства, она случайно проглотила иголку, после чего родители немедленно обратились за медицинской помощью, — отметили в пресс-службе ведомства.

Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики Александр Иноземцев добавил, что инородный предмет удалили эндоскопически, без разрезов. Игла не успела повредить слизистую.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле врачи спасли 54-летнего мужчину, проглотившего пятисантиметровую иглу. Пациент случайно проглотил предмет вместе с водкой — его жена оставила иглу в рюмке с алкоголем для дезинфекции. Скорая экстренно доставила мужчину в Центральную городскую больницу № 1. Врачи с помощью биопсийных щипцов извлекли иглу, не повредив пищевод.

дети
врачи
иглы
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
Зеленский прокомментировал коррупцию на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО
Знаем, как сделать то самое тесто: рецепт домашних чебуреков — уйдут в ту же секунду
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.