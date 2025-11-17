Фармаколог объяснила, чем опасна резистентность к антибиотикам Фармаколог Долматова: резистентность к антибиотикам ухудшит течение болезни

Резистентность к антибиотикам приводит к более тяжелому течению болезней и увеличивает летальность, рассказала ИА «Время Н» клинический фармаколог Анна Долматова. Она отметила, что к устойчивости может привести слишком частый прием антибиотиков.

Фармаколог рассказала, что в 2025 году устойчивость к антибиотикам стала причиной 1,3 млн смертей. Она подчеркнула, что с развитием устойчивости смертельно опасными могут стать даже самые обычные болезни.

Долматова отметила, что резистентность также может выработаться из-за неправильной дозировки препаратов, неправильного времени приема и лечения простуды антибиотиками. Она призвала ответственно подходить к приему препаратов такого типа.

Ранее врач Андрей Васильев рассказал, что кишечная палочка и палочка Коха, провоцирующая туберкулез, входят в число опасных инфекций, выработавших устойчивость к антибиотикам. Он отметил, что к наиболее проблемным микроорганизмам относится и клебсиелла пневмонии.