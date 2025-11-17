Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 16:33

ФСИН потребовала компенсацию от беглецов из СИЗО-1 Екатеринбурга

С беглецов из СИЗО-1 Екатеринбурга требуют взыскать ущерб на 727 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сбежавшим в сентябре из СИЗО-1 Екатеринбурга осужденным за терроризм Александру Черепанову и Ивану Корюкову предъявлены гражданские иски на сумму свыше 727 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант». В суд поступило восемь исковых заявлений.

В исковых требованиях указано, что запрашиваемые суммы связаны с затратами, которые понесли сотрудники ведомства при организации масштабных поисковых мероприятий и последующей поимке беглецов.

Черепанов и Корюков были осуждены за попытку поджога военкомата. 1 сентября, используя проволоку, молодые люди вскрыли дверь камеры, вышли в прогулочный дворик, взломали еще одну дверь и выбрались за пределы учреждения через крышу.

Черепанова задержали 8 сентября в 14 километрах от места побега, Корюкова — 15 сентября в районе Уктуса. За групповой побег им дополнительно грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, осужденные обязаны возместить материальный ущерб, причиненный учреждению.

23 октября ФКУ «СИЗО-4» и «Колония-поселение № 45» подали гражданские иски к беглецам на общую сумму 190 749 рублей. Нижнесергинский районный суд принял иски к производству. Требования основаны на статье 102 УИК РФ, которая обязывает осужденных компенсировать затраты на пресечение и последствия побега.

Ранее адвокат Евгений Харламов заявил, что обстоятельства побега заключенных из СИЗО-1 будет рассматривать суд. По его словам, в соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса РФ за побег предусмотрено наказание в виде трех-четырех лет лишения свободы дополнительно к отбываемому сроку.

