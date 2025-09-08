Стало известно, что грозит заключенным СИЗО-1 в Екатеринбурге за побег Адвокат Харламов: за побег из СИЗО наказывают дополнительным заключением

Обстоятельства побега заключенных из СИЗО-1 в Екатеринбурге будет рассматривать суд, рассказал в беседе с NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов. Он пояснил, что будет принято во внимание, в связи с чем был осуществлен побег, кто помог в этом и другие факты.

Эксперт указал, что в соответствии со статьей 313 Уголовного Кодекса РФ, за побег предусмотрено три — четыре года лишения свободы дополнительно к отбываемому сроку. Кроме того, осужденные по этой статье находятся на особом контроле ФСИН.

Ужесточается режим. Там и так-то несладко, а с учетом обстоятельств, что был побег, контроль за ними будет очень жесткий, — заверил собеседник.

Ранее пресс-служба регионального управления ФСИН сообщила, что один из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге, был задержан. Это произошло в ночь на 8 сентября. Уточняется, что речь идет об Александре Черепанове. Розыск второго беглеца продолжается.

По данным СМИ, оба мужчины были задержаны в мае 2023 года за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Их наняли в интернете за 40 тысяч рублей; злоумышленников взяли на месте с пятилитровой канистрой с бензином. Военкомат не пострадал.