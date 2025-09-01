Два террориста бежали из СИЗО в России: что известно, насколько они опасны

Двое мужчин, осужденных за терроризм, сбежали из СИЗО в Екатеринбурге. Как это произошло, кто они такие, насколько опасны?

Что известно о побеге из СИЗО в Екатеринбурге

Источник в силовых структурах сообщил E1.RU, что двое заключенных сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Побег произошел 31 августа, подробности на текущий момент неизвестны. По данным СМИ, сбежавшие обвиняются по статье «Террористический акт» и считаются особо опасными. Ориентировки на беглецов рассылались по отделам полиции.

После побега силовиков в Екатеринбурге подняли по тревоге. На территории СИЗО-1 работают полицейские со служебными собаками.

В ГУФСИН по Свердловской области отказались от комментариев.

Что известно о бежавших террористах, кто они такие

СМИ назвали беглецов — это Александр Черепанов из города Нижние Серги в Свердловской области и Иван Корюков из Кировграда. До ареста оба мужчины проживали в Екатеринбурге. Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов.

14 октября 2024 года им вынесли приговор по ч. 3, ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»). Александр был осужден на семь лет и восемь месяцев, должен был освободиться только в 2032 году. Ранее уже судимый Иван получил срок в девять лет и шесть месяцев.

По данным Telegram-канала Baza, Иван и Александр были задержаны в мае 2023 года за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Их наняли в интернете за 40 тыс. рублей; злоумышленники были задержаны на месте с пятилитровой канистрой с бензином. Военкомат не пострадал.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что грозит заключенным поджигателям за побег

Адвокат Олег Шестаков указал, что по ч. 2 ст. 313 УК РФ за побег грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

«Это повод для тщательного расследования обстоятельств произошедшего. Необходимо выяснить причины, позволившие заключенным совершить побег, оценить эффективность мер охраны и контроля в учреждении, а также ответственность должностных лиц, обеспечивающих безопасность», — подчеркнул адвокат.

Криминолог и доцент УрГЮУ Данил Сергеев в своем Telegram-канале отметил, что побеги из СИЗО — явление редкое.

«Сочувствую сотрудникам учреждения: самое страшное, что может случиться в карьере начальника, — суицид осужденного и побег („рывок“). Побег неминуемо приводит к серьезной проверке, которая чаще всего не ограничивается выговором. Сбежать из СИЗО довольно сложно: камерный режим, локалки и прочее. Беглецов почти всегда находят (я не знаю достоверных случаев в последнее время, когда не поймали, может, они и есть), да и срок при этом добавляется за побег. Безусловно, сами осужденные знают об этом. Поэтому бегут только дураки или отчаявшиеся, кому нечего терять», — подчеркнул Сергеев.

