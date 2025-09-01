Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября

Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Киевской области. Что известно об ударах по целям на Украине 1 сентября, что удалось уничтожить, известны ли потери ВСУ?

Сколько БПЛА и ракет запустили по Украине в ночь на 1 сентября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 1 сентября армия России запустила по целям на Украине 86 ударных БПЛА типа «Герань-2» и беспилотников-имитаторов.

ВСУ признают попадания 10 ударных БПЛА в шести локациях.

«Ночное поражение целей на территории Украины „Геранями“ носило дежурный характер, взрывы звучали в Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Харьковской областях», — указывает Telegram-канал «Два майора».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по Киевской области 1 сентября

В ночь на 1 сентября ВС РФ нанесли несколько серий ударов в Киевской области. Под удар попали район Обухова, Фастова, Василькова и Белой Церкви.

Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил о поражении крупного комплекса, где производились и складировались беспилотники в Порадовке (Васильковский район Киевской области).

«Группа ударных БПЛА поразила складской и производственный комплекс ООО „Ейфордж Скрин Тек“ — предприятие с полузакрытым циклом, задействованное в выпуске литий-ионных аккумуляторов и энергетических сборок для украинских беспилотников. Результаты удара: полностью уничтожены два складских корпуса — выгорело до шести тонн аккумуляторных ячеек 18650 и 21700, подготовленных к интеграции в силовые блоки дронов Punisher и UJ-26; зафиксировано разрушение производственной линии на базе Yamaha YSM20R и контрольно-тестового стенда Chroma ATS», — сообщил «Партизан».

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Спутниковая система информирования о пожарах FIRMS фиксирует возгорание в районе Порадовки и хутора Руликов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары БПЛА по целям на Украине 1 сентября

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев указывает, что удары ВС РФ в ночь на 1 сентября затронули практически все ключевые регионы Украины — от фронтовой линии до глубины украинской территории.

Прежде всего удары наносились около линии фронта в Днепропетровской и Донецкой областях. Также под постоянным давлением находились Херсон, Чернигов и Сумы. В Днепропетровской области серии ударов БПЛА пришлись по Днепру и пригородам, Синельниково и Межевой.

«Покровское, Днепропетровская область. Удар „Герани-2“ по складскому помещению, где ранее располагалась ферма, выявил нелегальную перепрофилировку объекта в склад временного хранения FPV-дронов и вспомогательной электроники. Местные источники фиксировали регулярные разгрузки техники и перемещения бойцов в гражданской форме», — отмечает «Донбасский партизан».

Несколько ударов пришлись по району Института орошаемого земледелия на северо-востоке Херсона. FIRMS фиксирует там возгорания.

В Черниговской области удары были в районе Чернигова и Прилуков.

На неподконтрольной России территории ДНР под удар «Гераней» попали позиции ВСУ и Нацгвардии Украины.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Белицкое: в результате скоординированного налета четырех ударных БПЛА „Герань-2“ на северной окраине населенного пункта поражены две позиции, где размещались мобильные стартовые комплексы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения НГУ. Эти площадки использовались для запуска БПЛА UJ-26 Beaver, Furia-M, а также групп FPV-дронов с подвесами кумулятивного действия. Последствия удара: полностью уничтожены две пусковые катапульты, модули навигации и антенны управления с дальностью до 50 км; прямым попаданием выведен из строя подвижный командный пункт на шасси КрАЗ-6322, ликвидированы не менее четырех операторов БПЛА и трое связистов», — пишет «Донбасский партизан».

Покровский и Краматорский районы попали под удары незадолго до полуночи.

«Петровка Вторая (Краматорский район ДНР). Удары БПЛА „Герань-2“ пришлись по складскому объекту 4-й бригады оперативного назначения НГУ. По данным радиоперехвата, объект использовался для хранения вооружения, БПЛА и ГСМ. Результаты удара: полностью разрушен ангар с боекомплектом <…>, ликвидированы до семи военнослужащих НГУ, еще не менее четырёх получили ожоги II–III степени», — пишет «Донбасский партизан».

В Сумской области под удар попали районы Конотопа и Шостки. Местная администрация сообщила, что Шостка и Шосткинский район обесточены после удара.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

