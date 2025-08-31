ЦБ РФ снизит ставку в сентябре? На сколько, прогнозы, что будет в 2026 году

Российский бизнес ожидает нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре. На сколько могут понизить ставку, что происходит с инфляцией в России, когда снова станут доступны кредиты?

Когда будет следующее заседание ЦБ РФ

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября 2025 года.

В прошлый раз ключевую ставку ЦБ РФ снижал 25 июля. Тогда Банк России принял решение понизить ее на 200 базисных пунктов — до 18%.

Понизят ли ключевую ставку в сентябре 2025 года, прогнозы экспертов

Большинство экономистов сходятся на том, что в сентябре 2025 года ЦБ РФ с высокой вероятностью вновь снизит ключевую ставку. Вопрос в том, на сколько.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что существует два сценария — на 100 и на 200 базисных пунктов, то есть на 1% и 2% соответственно. По словам Пьянова, в пользу осторожного шага аргументов больше, но в пользу широкого шага аргумент сильнее.

По словам Пьянова, высокая ключевая ставка перестает сдерживать инфляцию: базовые компоненты инфляции оказались выше целевых, существует неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета, в июле отмечено ускорение корпоративного кредитования. Однако в пользу снижения сразу на 2% говорит динамика ВВП — во втором квартале его рост в России составил всего 1,1% против прогнозных 1,8%.

«Сейчас важно не „заморозить“ экономику», — подчеркнул Пьянов.

Экономист Никита Масленников напомнил, что понижение ключевой ставки будет зависеть от инфляции.

«По данным регулятора, инфляция должна замедлиться до 6–7%. Если она будет ближе к 6%, то ключевая ставка, вероятно, составит 16%. А если ближе к 7%, тогда ставка может оказаться на уровне 18%», — пояснил Масленников.

Сейчас, предупредил он, некоторые эксперты прогнозируют ускорение инфляции: так, в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что к концу 2025 года инфляция может составить 7–7,5%. Он считает, что ЦБ РФ будет очень осторожен.

По данным Росстата, годовая инфляция в июле 2025 года в России снизилась до 8,8% (аналитики ожидали 9%). За 2024 год рост цен составил 9,5%.

Прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ в России, что будет в 2026 году

Базовый среднесрочный прогноз ЦБ предполагает, что в 2025 году ключевая ставка составит 18,8–19,6% и 12–13% годовых в 2026 году.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин уверен, что темпы недостаточны. По его словам, на российскую нефтяную отрасль давят растущие тарифы, регулируемые правительством РФ: так тарифы на транспортировку нефти выросли на 9,9%, тарифы РЖД — на 13,8%, тарифы на газ — на 10,2%, а тарифы на передачу электроэнергии — на 11,6%.

«Чрезмерная индексация регулируемых правительством тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки», — подчеркивает Сечин в комментарии к отчету по результатам работы «Роснефти» в первом полугодии 2025 года.

По словам главы «Роснефти», результатом высокой ключевой ставки стало «излишнее укрепление курса рубля», которое приводит к потерям как для бюджета страны, так и для компаний-экспортеров.

Инвестбанкир Евгений Коган в своем Telegram-канале прогнозирует, что Россия может начать 2026 год с ключевой ставкой 15%. В течение года ЦБ РФ постепенно будет снижать ее до 9%.

