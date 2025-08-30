«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов озвучил промежуточные результаты СВО к концу лета 2025 года. Как наступает армия России, какую роль сыграли массированные воздушные удары, что за новую карту Украины заметили за спиной у Герасимова?

Какую территорию заняли ВС РФ летом 2025 года

30 августа начальник Генштаба ВС РФ выступил с видеообращением, которое распространила пресс-служба Минобороны РФ. Генерал армии Герасимов подвел итоги весенней и летней кампании в зоне СВО.

С марта ВС РФ освободили более 3500 кв. км территории и 149 населенных пунктов. На текущий момент освобождено 99,7% территории ЛНР — осталось отбить у ВСУ менее 60 кв. км, сообщил Герасимов. По данным карты DIVGEN, в Луганской области ВСУ контролируют часть Серебрянского леса, которая пока не занята ВС РФ. Начгенштаба отметил, что там завершается разгром группировки ВСУ, прижатой к реке Северский Донец.

Герасимов сообщил, что ВС РФ освободили 79% территории ДНР. Продолжается наступление на Северском направлении (бои идут в городской черте Северска).

Под контролем российских войск находятся 74% территории Запорожской области и 76% Херсонской.

Герасимов подчеркнул, что армия России успешно продолжает формирование вдоль границы России зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

Кроме того, ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Какие цели уничтожены массированными ударами ВС РФ по Украине

Герасимов указал, что за весенне-летний период воздушные удары нанесены по 76 важным инфраструктурным объектам. Прежде всего наносится поражение украинским предприятиям, которые производят ракетные комплексы и БПЛА. Так, были уничтожены конструкторское бюро, цеха по производству боевых частей и других систем украинского ракетного комплекса «Сапсан».

Герасимов подробно остановился на массированных ударах, которые ВС РФ нанесли 28 и 30 августа. Так, в ночь на 28 августа в Киеве были нанесены удары по предприятиям «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс», «Самсунг-Украина». Эти компании производили комплектующие к ракетным комплекса и БПЛА.

В ночь на 30 августа поражение наносилось цехам предприятий «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и Павлоградского химического завода.

Также целями были авиабазы Староконстантинов, Васильково, Коломыя, Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово и Озерное.

Как будет продолжаться спецоперация на Украине

Армия России продолжает безостановочное наступление практически по всей линии фронта, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.

«СВО будет продолжена ведением наступательных действий», — объявил Валерий Герасимов.

В Telegram отметили, что его заявления 30 августа совпали с важными заявлениями на Западе.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Американское издание Axios утверждает, что президент США Дональд Трамп рассматривает приостановку дипломатических усилий по конфликту на Украине. По версии Белого дома, саммит на Аляске дал конкретные результаты, однако руководство некоторых стран ЕС подрывает усилия по достижению мирной сделки и за кулисами подталкивает Киев к «нереалистичным условиям». Трамп готов подождать, пока стороны не «проявят больше гибкости».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто фактически подтвердил слова Трампа: по его словам, встреча глав МИД стран ЕС в Копенгагене 30 августа показала их настрой на длительное продолжение военного конфликта. Евросоюз вновь призвал США «помочь оказать давление на Путина».

«Мы столкнулись с цунами провоенных настроений», — прокомментировал Сийярто.

Заявление Трампа вышло вскоре после визита в Вашингтон главы офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. Они провели переговоры со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Известно только, что Ермак вновь поднял вопрос о срочном прекращении огня до заключения мирного соглашения. Москва ранее отвергла этот вариант — любое прекращение огня Запад использует для накачки ВСУ оружием.

Что за новую карту Украины заметили за спиной у Герасимова

Пользователи в Telegram обратили внимание на карту, расположенную за спиной у Герасимова. На ней изображены границы государств вокруг Черного моря — однако границы Украины сильно отличаются от тех, что существуют на данный момент.

По территории Украины проложена новая граница: новые регионы России продолжаются дальше на запад и включают Одесскую и Николаевскую области, полностью территории Запорожской и Херсонской области, а также предположительно часть Харьковской области.

В Сети это восприняли как намек на планы России в рамках СВО.

«Ну вы поняли, да?» — прокомментировал изображение на карте ветеран СВО в Telegram-канале «Янсен».

