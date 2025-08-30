Зеленский будет следующим? Кто убил Парубия, версии, чем он был известен

Убийство бывшего спикера Рады Андрея Парубия во Львове стало очередным эпизодом в цепи ликвидаций лидеров Евромайдана. Что известно на данный момент, за что ненавидели Парубия, кто будет следующей жертвой мстителей?
Что известно о гибели Андрея Парубия во Львове
Бывший секретарь СНБО и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий был убит 30 августа на улице в Львове. Убийство произошло в районе 12:10.
«Около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», — сообщила Нацполиция Украины.
В Сети появилось видео с моментом ликвидации экс-спикера Рады. Киллер был одет как курьер службы доставки Glovo.
«Я не знаю, кто автор ликвидации, но стрелял киллер восемь раз, это уже не профессиональное исполнение, где раз, два — и все. Это — ненависть. Или показательная расправа», — отметил военкор Александр Сладков.
Офис генпрокурора объявил, что во Львове объявлена спецоперация «Сирена». Издание «РБК-Украина» в 14:23 заявило, что полиция «вышла на след» киллера.
Чем был известен Андрей Парубий, какую роль сыграл в Евромайдане
Историк Александр Дюков назвал Андрея Парубия профессиональным нацистом-боевиком, который долгие годы исполнял грязную работу для политиков на Украине.
Парубий участвовал в политике с 17 лет. Он всегда придерживался радикально-националистической линии: еще в 1988 году основал во Львове организацию «Спадщина», которая занималась восстановлением могил боевиков УПА (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Позже основал националистическую партию «Свобода» и принимал участие в первом Майдане в 2004 году.
Парубий сыграл ключевую роль в событиях Евромайдана в Киеве. Он был «комендантом майдана»; предполагают, что именно он управлял снайперами, которые устроили массовый расстрел протестующих участников Евромайдана, и помог им скрыться.
В России и на Украине Парубия обвиняли в организации массового убийства противников Евромайдана в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая. В 2019 году после победы Владимира Зеленского на выборах украинские следователи возбудили уголовное дело против Парубия по тому же эпизоду, однако продолжения расследование не получило.
Кто убил Парубия, версии
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность», членом которой был Парубий, поспешили приписать ликвидацию России: якобы Москва отомстила экс-спикеру Рады за его роль во время Евромайдана и АТО в Донбассе. Такую версию принимают далеко не все.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил NEWS.ru, что на Украине был открыт «осенний сезон охоты» — по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись».
Депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Парубия ликвидировали, поскольку он «слишком много знал».
«Парубий активно участвовал в Евромайдане в 2014-м. Он очень много знал о том, кто и как организовывал Майдан, кто его координировал. Там не только печеньки [Виктории] Нуланд (бывший помощник госсекретаря США. — NEWS.ru) были, еще и свыше 100 человек погибли. И Парубий мог быть посвящен во все эти вопросы. Его могли убрать как лишнего свидетеля, это одна из версий», — заявил Колесник NEWS.ru.
Украинское издание «Страна.ua» предположило, что Парубию отомстили за прошлое — Евромайдан и 2 мая. Однако в это верят не все: политолог, экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров напомнил, что Парубий устранился от политики в последние годы.
«Он за время Майдана и пребывания в Верховной раде наскирдовал себе миллионы долларов, ну, в этом нет абсолютно никаких сомнений. И где он их взял, и каким способом — остается догадываться. Я думаю, там скорее какая-то история, связанная с деньгами и невозможностью поделить их», — выдвинул версию Килинкаров.
Кого из активистов Евромайдана убили на Украине
Публицист Егор Холмогоров напомнил, что во Львове регулярно погибают националисты.
«Львов — столица русского сопротивления. Ведьма Фарион. Кровавый Парубий», — написал он в своем Telegram-канале.
Украинскую националистку и члена ультраправой партии «Свобода» Ирину Фарион убили во Львове 19 июля 2024 года. В убийстве обвинили украинского неонациста Вячеслава Зинченко. В Сети появился написанный на русском языке манифест, в котором киллер утверждает, что убил Фарион за то, что она «вносила раскол по языковому признаку в украинское общество».
«Парубий во Львове, [Демьян] Ганул в Одессе. Это помимо мелочевки, о которой даже в СМИ не упоминают. У их преступлений нет ни географии, ни сроков давности. Инициатор АТО, организатор Майдана, главный участник одесских событий в Доме профсоюзов, одна из первопричин СВО, оба деда которого были в УПА», — отметил Telegram-канал «Сварщики».
«Получается, что центр партизанского сопротивления у нас сместился на Запад Украины? Вчера завалили Фарион, сегодня — Парубия. Кто завтра? [Мэр Львова Андрей] Садовый? Кандидатов там полно», — отмечает Telegram-канал WarGonzo.
«Зеленский, ты следующий!» — обещают в соцсетях.
