Зеленский будет следующим? Кто убил Парубия, версии, чем он был известен

Зеленский будет следующим? Кто убил Парубия, версии, чем он был известен

Убийство бывшего спикера Рады Андрея Парубия во Львове стало очередным эпизодом в цепи ликвидаций лидеров Евромайдана. Что известно на данный момент, за что ненавидели Парубия, кто будет следующей жертвой мстителей?

Что известно о гибели Андрея Парубия во Львове

Бывший секретарь СНБО и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий был убит 30 августа на улице в Львове. Убийство произошло в районе 12:10.

«Около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», — сообщила Нацполиция Украины.

В Сети появилось видео с моментом ликвидации экс-спикера Рады. Киллер был одет как курьер службы доставки Glovo.

«Я не знаю, кто автор ликвидации, но стрелял киллер восемь раз, это уже не профессиональное исполнение, где раз, два — и все. Это — ненависть. Или показательная расправа», — отметил военкор Александр Сладков.

Офис генпрокурора объявил, что во Львове объявлена спецоперация «Сирена». Издание «РБК-Украина» в 14:23 заявило, что полиция «вышла на след» киллера.

Чем был известен Андрей Парубий, какую роль сыграл в Евромайдане

Историк Александр Дюков назвал Андрея Парубия профессиональным нацистом-боевиком, который долгие годы исполнял грязную работу для политиков на Украине.

Парубий участвовал в политике с 17 лет. Он всегда придерживался радикально-националистической линии: еще в 1988 году основал во Львове организацию «Спадщина», которая занималась восстановлением могил боевиков УПА (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Позже основал националистическую партию «Свобода» и принимал участие в первом Майдане в 2004 году.

Парубий сыграл ключевую роль в событиях Евромайдана в Киеве. Он был «комендантом майдана»; предполагают, что именно он управлял снайперами, которые устроили массовый расстрел протестующих участников Евромайдана, и помог им скрыться.

В России и на Украине Парубия обвиняли в организации массового убийства противников Евромайдана в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая. В 2019 году после победы Владимира Зеленского на выборах украинские следователи возбудили уголовное дело против Парубия по тому же эпизоду, однако продолжения расследование не получило.

Кто убил Парубия, версии

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность», членом которой был Парубий, поспешили приписать ликвидацию России: якобы Москва отомстила экс-спикеру Рады за его роль во время Евромайдана и АТО в Донбассе. Такую версию принимают далеко не все.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил NEWS.ru, что на Украине был открыт «осенний сезон охоты» — по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись».

Депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Парубия ликвидировали, поскольку он «слишком много знал».

«Парубий активно участвовал в Евромайдане в 2014-м. Он очень много знал о том, кто и как организовывал Майдан, кто его координировал. Там не только печеньки [Виктории] Нуланд (бывший помощник госсекретаря США. — NEWS.ru) были, еще и свыше 100 человек погибли. И Парубий мог быть посвящен во все эти вопросы. Его могли убрать как лишнего свидетеля, это одна из версий», — заявил Колесник NEWS.ru.

Украинское издание «Страна.ua» предположило, что Парубию отомстили за прошлое — Евромайдан и 2 мая. Однако в это верят не все: политолог, экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров напомнил, что Парубий устранился от политики в последние годы.

«Он за время Майдана и пребывания в Верховной раде наскирдовал себе миллионы долларов, ну, в этом нет абсолютно никаких сомнений. И где он их взял, и каким способом — остается догадываться. Я думаю, там скорее какая-то история, связанная с деньгами и невозможностью поделить их», — выдвинул версию Килинкаров.

Андрей Парубий Фото: Анна Марченко/ТАСС

Кого из активистов Евромайдана убили на Украине

Публицист Егор Холмогоров напомнил, что во Львове регулярно погибают националисты.

«Львов — столица русского сопротивления. Ведьма Фарион. Кровавый Парубий», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинскую националистку и члена ультраправой партии «Свобода» Ирину Фарион убили во Львове 19 июля 2024 года. В убийстве обвинили украинского неонациста Вячеслава Зинченко. В Сети появился написанный на русском языке манифест, в котором киллер утверждает, что убил Фарион за то, что она «вносила раскол по языковому признаку в украинское общество».

«Парубий во Львове, [Демьян] Ганул в Одессе. Это помимо мелочевки, о которой даже в СМИ не упоминают. У их преступлений нет ни географии, ни сроков давности. Инициатор АТО, организатор Майдана, главный участник одесских событий в Доме профсоюзов, одна из первопричин СВО, оба деда которого были в УПА», — отметил Telegram-канал «Сварщики».

«Получается, что центр партизанского сопротивления у нас сместился на Запад Украины? Вчера завалили Фарион, сегодня — Парубия. Кто завтра? [Мэр Львова Андрей] Садовый? Кандидатов там полно», — отмечает Telegram-канал WarGonzo.

«Зеленский, ты следующий!» — обещают в соцсетях.

Читайте также:

Во Львове застрелили экс-председателя Верховной рады Парубия: что известно

Разнесли «Южмаш», заводы в Киеве и Павлограде: удары по Украине 30 августа

Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 30 августа, жива ли