Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил

30 августа во Львове застрелили бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Что об этом известно, кто стрелял в Парубия и за что его могли убить?

Что известно об убийстве Парубия 30 августа

Национальная полиция Украины ранее заявила об убийстве политика, но не назвала его имени.

По данным полиции, стрельба случилась около полудня в Сиховском районе города. В результате скончался «известный общественный и политический деятель 1971 года рождения».

Позже информацию о том, что убили Парубия, подтвердил Зеленский.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», — заявил он.

По данным издания «Страна.ua», киллер выстрелил в Парубия восемь раз. После этого он положил пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Также украинские медиа распространили фото предполагаемого убийцы. Это был курьер службы Glovo. Стрелявший был в черном шлеме.

Игорь Клименко

54-летний политик погиб на месте. Сейчас силовики ищут стрелка и выясняют его личность. Во Львове введен план-перехват.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru заявил, что убийство экс-спикера Верховной рады является свидетельством внутриполитических войн на Украине и может быть не последним.

«Идет конфронтация между Зеленским и [экс-главкомом ВСУ Валерием] Залужным. Идет вовсю несколько лет, идет зачистка любых оппозиционных сил на Украине, которые могут представлять угрозу Зеленскому и его политике. Думаю, что вскоре мы увидим все больше и больше таких событий. У них по списку этих следующих может быть полно», — сказал депутат.

При этом он отметил, что убитый не имел серьезного политического веса.

На Парубия уже совершали покушение в 2014 году, тогда во время встречи с соратниками по «Самообороне Майдана» в политика бросили гранату.

Российские и украинские пользователи и Telegram-каналы отреагировали на смерть Парубия с иронией и одобрением.

«Хрякнули подсвинка Парубия. <...> Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — пишут авторы канала ДШРГ «Русич».

Экс-депутат Рады Олег Царев опубликовал в Telegram-канале некоторые заявления Парубия, свидетельствующие о его нацистских наклонностях и симпатиях к Адольфу Гитлеру.

Украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что убийство Парубия носит «местный» характер, и отвергает версию об участии в нем российских спецслужб.

Чем известен Андрей Парубий

Парубий принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013–2014 годах, был комендантом «Самообороны Майдана». После, в начале 2014 года, возглавил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, но несколько месяцев спустя подал в отставку, источники «Зеркала недели» связывали ее с разногласиями с на тот момент президентом Петром Порошенко.

В 2016–2019 годах Парубий занимал должность спикера Верховной рады, был народным депутатом Украины VI, VII, VIII, IX созывов, членом комитета национальной безопасности, обороны и разведки.

В 2023 году МВД России объявило в розыск Парубия. Следственный комитет РФ обвинил политика в преступлениях, в результате которых погибли или пострадали мирные жители Донбасса. Уточнялось, что преступления, к которым он причастен, были совершены в 2014 году.

Андрей Парубий

NEWS.ru писал, что специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием «Второе мая» мешала проведению расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Сообщалось, что представители СМИ делали это по распоряжению экс-главы СНБО Украины Парубия.

