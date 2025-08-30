День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 14:05

Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

30 августа во Львове застрелили бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Что об этом известно, кто стрелял в Парубия и за что его могли убить?

Что известно об убийстве Парубия 30 августа

Национальная полиция Украины ранее заявила об убийстве политика, но не назвала его имени.

По данным полиции, стрельба случилась около полудня в Сиховском районе города. В результате скончался «известный общественный и политический деятель 1971 года рождения».

Позже информацию о том, что убили Парубия, подтвердил Зеленский.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», — заявил он.

По данным издания «Страна.ua», киллер выстрелил в Парубия восемь раз. После этого он положил пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Также украинские медиа распространили фото предполагаемого убийцы. Это был курьер службы Glovo. Стрелявший был в черном шлеме.

Игорь Клименко Игорь Клименко Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency./Global Look Press

54-летний политик погиб на месте. Сейчас силовики ищут стрелка и выясняют его личность. Во Львове введен план-перехват.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru заявил, что убийство экс-спикера Верховной рады является свидетельством внутриполитических войн на Украине и может быть не последним.

«Идет конфронтация между Зеленским и [экс-главкомом ВСУ Валерием] Залужным. Идет вовсю несколько лет, идет зачистка любых оппозиционных сил на Украине, которые могут представлять угрозу Зеленскому и его политике. Думаю, что вскоре мы увидим все больше и больше таких событий. У них по списку этих следующих может быть полно», — сказал депутат.

При этом он отметил, что убитый не имел серьезного политического веса.

На Парубия уже совершали покушение в 2014 году, тогда во время встречи с соратниками по «Самообороне Майдана» в политика бросили гранату.

Российские и украинские пользователи и Telegram-каналы отреагировали на смерть Парубия с иронией и одобрением.

«Хрякнули подсвинка Парубия. <...> Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — пишут авторы канала ДШРГ «Русич».

Экс-депутат Рады Олег Царев опубликовал в Telegram-канале некоторые заявления Парубия, свидетельствующие о его нацистских наклонностях и симпатиях к Адольфу Гитлеру.

Украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что убийство Парубия носит «местный» характер, и отвергает версию об участии в нем российских спецслужб.

Чем известен Андрей Парубий

Парубий принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013–2014 годах, был комендантом «Самообороны Майдана». После, в начале 2014 года, возглавил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, но несколько месяцев спустя подал в отставку, источники «Зеркала недели» связывали ее с разногласиями с на тот момент президентом Петром Порошенко.

В 2016–2019 годах Парубий занимал должность спикера Верховной рады, был народным депутатом Украины VI, VII, VIII, IX созывов, членом комитета национальной безопасности, обороны и разведки.

В 2023 году МВД России объявило в розыск Парубия. Следственный комитет РФ обвинил политика в преступлениях, в результате которых погибли или пострадали мирные жители Донбасса. Уточнялось, что преступления, к которым он причастен, были совершены в 2014 году.

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

NEWS.ru писал, что специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием «Второе мая» мешала проведению расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Сообщалось, что представители СМИ делали это по распоряжению экс-главы СНБО Украины Парубия.

Читайте также:

Разнесли «Южмаш», заводы в Киеве и Павлограде: удары по Украине 30 августа

Кубань, Сызрань, Адыгея, пожары на НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 30 августа

Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно

Украина
Верховная рада
убийства
новости
Владимир Зеленский
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огонь с загоревшегося маяка в Мержаново перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Захарова отправила Мерца к психиатрам после его слов о соцсетях
Появилось видео с моментом убийства экс-председателя Рады Парубия
Следствие озвучило версию гибели пилота при жесткой посадке под Тамбовом
В ЦСКА высказались о выявлении мельдония у игроков
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.