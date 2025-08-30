Во Львове застрелили экс-председателя Верховной рады Парубия

Во Львове застрелили бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщает украинское издание «Страна.ua». Между тем национальная полиция Украины заявила об убийстве политического деятеля, но не назвала его имени.

По данным полиции, стрельба случилась около полудня в Сиховском районе города. В ведомстве не назвали фамилию убитого, отметив, что скончался «известный общественный и политический деятель 1971 года рождения». Сейчас силовики ищут стрелка.

На Парубия было совершено покушение в 2014 году. Тогда во время встречи с соратниками по самообороне Майдана в мужчину бросили гранату.

Парубий, занимавший пост руководителя самообороны Майдана с ноября 2013 по февраль 2014 года, считается ветераном протестного движения. Он участвовал в «оранжевой революции» 2004 года, а во время событий на Евромайдане возглавлял Украинский дом в Киеве.

МВД РФ в мае 2024 года объявило Парубия в розыск. В Следственном комитете РФ отмечали, что подконтрольные Парубию боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и ранены свыше 1200 человек.

В начале июля в Киеве был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Экс депутат Верховной рады Игорь Мосийчук отмечал, что в него стреляли пять раз из пистолета с глушителем.