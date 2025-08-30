Кубань, Сызрань, Адыгея, пожары на НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 30 августа

Мощный пожар вспыхнул в Краснодаре в ходе массированного налета украинских БПЛА на Россию. Сколько БПЛА атаковало регионы РФ в ночь на 30 августа, где были попадания, сколько жертв?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 30 августа

Утром 30 августа Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 86 украинских БПЛА самолетного типа.

«30 БПЛА [перехвачено и уничтожено] над акваторией Черного моря, 15 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, по два БПЛА — над территориями Смоленской, Калужской, Тверской областей и по одному БПЛА — над территориями Тульской и Курской областей», — сообщили в военном ведомстве.

Как атаковали Краснодар 30 августа, что за пожар видели в городе

Telegram-канал Mash пишет, что не менее восьми взрывов прогремели в небе над центром Краснодара в ночь на 30 августа. Очевидцы сообщили, что отражение атаки БПЛА началось около 02:40.

«Дроны летели низко и громко жужжали. В Фестивальном микрорайоне у жителей дрожали окна и стены. Работает ПВО. После уничтожения БПЛА в городе вспыхнул пожар, что именно горит — пока неизвестно», — сообщил канал.

Также три взрыва слышали над Прикубанским округом (северный район Краснодара) и два взрыва над поселком Новая Адыгея.

«В Краснодаре падание обломков БПЛА, повреждена инфраструктура Краснодарского НПЗ, который обеспечивает топливом весь юг России. Предприятие частное и принадлежит группе „Самфар“ [российского бизнесмена Микаила] Гуцериева. Сейчас тушат пожар на большой площади», — утверждает Telegram-канал Condottiero.

Информацию о пожаре на НПЗ вскоре подтвердил оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе продолжают обследование близлежащих к НПЗ домов. Зафиксировано повреждение более 20 оконных рам. Также незначительно пострадал фасад ТРЦ „Сити-центр“», — сообщили в оперштабе.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил об атаке БПЛА в поселке Яблоновский (находится напротив Краснодара на другом берегу реки Кубань). Из-за падения обломков БПЛА получил ранения мирный житель, повреждены несколько частных домов и производственный цех.

В 10:15 оперштаб Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара на НПЗ.

Где еще были атаки БПЛА в ночь на 30 августа

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили, что ночью 30 августа украинские БПЛА атаковали НПЗ в Сызрани (Самарская область).

Местные жители сообщили, что проснулись от громких взрывов около четырех часов утра: было слышно несколько взрывов, после этого очевидцы увидели столб дыма в районе одного из местных предприятий. В Telegram-каналах появились видео с предполагаемыми последствиями атаки БПЛА на Сызрань. Утверждается, что на видео попал пожар на местном НПЗ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие. О последствиях он ничего не сообщил.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российская ПВО уничтожила беспилотники в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах.

«Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», — сообщил Слюсарь.

В Тульской области силы ПВО отразили очередную воздушную атаку, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«В Алексине обломки БПЛА упали на территорию производственного предприятия. Оперативные службы работают на месте. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется», — объявил он.

Губернатор Василий Анохин подтвердил, что два украинских БПЛА сбиты ночью над территорией Смоленской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа, обошлось без последствий. За сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ один мирный житель погиб, еще семь пострадали.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об атаке на Крым утром 30 августа

Утром 30 августа мониторинговые Telegram-каналы сообщили об атаке на Крым в районе Симферополя.

Ночью было сбито более 50 целей, в том числе одна противокорабельная ракета «Нептун». ВСУ пытались атаковать Новофедоровку и Качу, позже южное побережье Крыма, Гвардейское и Витино. В атаках принимали участие безэкипажные катера (БЭК).

Минобороны РФ сообщило, что с 7 до 11 часов утра над Крымом были сбиты 18 беспилотников.

