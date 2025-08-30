День знаний — 2025
30 августа 2025 в 08:01

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 августа: инфографика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 30 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 86 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 БПЛА — над акваторией Черного моря, 15 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Смоленской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Тверской области, один БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Курской области, — сообщили в ведомстве.

атаки ВСУ
дроны
ВСУ
ПВО
Минобороны РФ
