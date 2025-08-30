Ситуация в аэропортах РФ 30 августа: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Сегодня, 30 августа, из-за атаки БПЛА ВСУ в российских регионах вновь была ограничена работа аэропортов. Какова ситуация с задержками и отменами рейсов в субботу?

Ситуация в аэропортах России сегодня, 30 августа, где задержки и отмены рейсов

В полночь по московскому времени представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги. Через час их сняли, но следом ввели в аэропорту Саратова. Через 40 минут воздушная гавань заработала в штатном режиме.

В 02:30 временно прекратил работу аэропорт Сочи, через час — воздушная гавань Казани. Одновременно с этим ограничения сняли с аэропорта Саратова.

В 04:00 Кореняко заявил о временном запрете на прием и выпуск самолетов в Нижнекамске, ограничения сняли только в 06:00, как и в Казани.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — рассказал он.

В 05:00 ограничения сняли с аэропортов Волгограда и Сочи. В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета, летевших в Сочи.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Чуть позже заработал и аэропорт Самары, в период действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета.

В Сочи в результате введенных ограничений утром на вылет задерживались 34 рейса — в Сургут, Москву, Казань, Курган, Санкт-Петербург, Самарканд, Челябинск, Надым, Бишкек, Пермь, Тюмень, Уфу, Нижневартовск, Екатеринбург, Ташкент и в другие города. На прилет задержали тоже 34 рейса — из Омска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Москвы, Самары, Томска, Сургута, Казани и других городов.

«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС с учетом вынужденных изменений», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Работу аэропортов Москвы 30 августа не ограничивали, однако и там наблюдаются задержки рейсов.

В Шереметьево задержался рейс в Минеральные Воды SU 1304 компании «Аэрофлот», с опозданием вылетели рейсы в Казань DP 6841 и DP 6843 компании «Победа».

Задержки наблюдаются и у рейсов в Сочи — SU 1122 вместо 11:15 вылетит в 12:00, а DP 6947 компании «Победа» — в 12:00 вместо 10:55. Также задерживается рейс SU 1486 в Красноярск, который вместо 09:50 вылетел в 10:20.

В аэропорту Внуково 30 августа зафиксировано несколько задержек вылетов. Рейс в Гянджу J2 5829 компании «Азербайджан Хава Йоллары» задерживается с 10:20 до 11:10. Рейс в Санкт-Петербург 6R 623 компаний АЛРОСА, «РусЛайн» и «Якутия» вместо 11:00 вылетит в 11:30.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также задерживается рейс DP 995 компании «Победа» в Стамбул — вместо 11:35 он отправится в 12:05. С прибытием задерживаются рейсы из Сочи (DP 114, прибытие в 11:45 вместо 11:00) и из Анталии (ZF 1004, прибытие в 12:10 вместо 11:15).

