Поразили опорники, технику и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 августа

Поразили опорники, технику и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 августа

Российские артиллеристы 20-й армии Западной группировки войск уничтожили личный состав, технику и опорные пункты противника из самоходных гаубиц «Мста-СМ2» в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 30 августа?

Поразили опорники, технику и пехоту ВСУ

«Расчеты самоходных гаубиц „Мста-СМ2“ 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что разведданные о целях противника были получены операторами беспилотного летательного аппарата Zala, после чего артиллеристам удалось быстро занять позиции и открыть огонь.

После выполнения задания самоходки были замаскированы и перемещены на другие позиции.

Лишили ВСУ до 205 солдат

В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли до 205 бойцов. Об этом сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра этой группировки, передает ТАСС.

«Раненными и убитыми ВСУ потеряли до 205 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, 19 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств», — рассказал он.

Астафьев добавил, что авиация и барражирующие боеприпасы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Переездного, Федоровки, Марково, Константиновки и Дроновки.

Ликвидировали скопление живой силы ВСУ у Часова Яра

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил скопление живой силы ВСУ вблизи Часова Яра, рассказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что разведывательные подразделения обнаружили скопление живой силы ВСУ вблизи населенного пункта Николаевка. Там подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт с целью недопущения продвижения российских штурмовых групп.

«Расчеты гаубиц Д-30 Ивановского соединения ВДВ уничтожили скопление живой силы ВСУ в окрестностях Часова Яра. Артиллеристы-десантники, получая корректировку огня от расчетов разведывательных БПЛА, нанесли точные удары по целям», — заявили в МО.

Уничтожили позиции ВСУ

Артиллерийские расчеты гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Артиллерийские расчеты группировки войск „Восток“ уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области. Расчеты 2С19 „Мста-С“ группировки войск „Восток“ выполнили огневые задачи по уничтожению передовых позиций противника», — отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ходе воздушной разведки операторы беспилотников выявили укрепленные огневые точки и блиндажи ВСУ, скрытые в лесополосах. Полученные координаты были оперативно переданы артиллеристам.

Ликвидировали 400 военных и семь бронемашин ВСУ

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Центр» составили до 400 военных и семь бронемашин за сутки, заявил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих. Уничтожены семь боевых бронированных машин, включая 5 производства стран НАТО, восемь автомобилей и артиллерийское орудие», — сказал Савчук.

Читайте также:

Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 августа

ВСУ потеряли бдительность и лишились села: успехи ВС РФ к утру 29 августа