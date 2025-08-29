ВСУ потеряли бдительность и лишились села: успехи ВС РФ к утру 29 августа

Украинские войска потеряли село Запорожское в Днепропетровской области из-за отсутствия бдительности, сообщил штурмовик 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Алмаз. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 августа?

ВСУ потеряли бдительность и лишились села

Об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области Минобороны РФ сообщило 25 августа.

Алмаз рассказал ТАСС, что российская армия очень быстро атаковала ВСУ с тыла, обойдя с фланга.

«Противник лишился этого населенного пункта из-за отсутствия бдительности», — сказал военнослужащий.

Поразили четыре станции Starlink ВСУ

ВСУ за прошедшие сутки потеряли четыре станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками в зоне ответственности группировки войск «Восток», рассказал начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

«[Уничтожены] четыре станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Яковлев.

Он напомнил, что за сутки противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США.

Уничтожили более 30 дронов «Баба-яга»

Военнослужащие 18-й общевойсковой армии, входящие в состав группировки «Днепр», успешно нейтрализовали более 30 беспилотных летательных аппаратов типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины с помощью пулеметного огня в Херсонской области. Об этом командир группы с позывным Серб рассказал ТАСС.

«Наша мобильная группа им. Святого Благоверного князя Лазаря Сербского в ходе ночной охоты сбила более 30 тяжелых ударных беспилотников типа „Баба-яга“ за последнее время. Лично я уничтожил из пулемета 16 таких дронов, мой напарник с позывным Святоша — восемь. Еще несколько сбили наши товарищи», — сказал военнослужащий.

Серб отметил, что украинские операторы дронов применяют тактику «карусель»: они запускают беспилотники «Баба-яга» на левый берег Днепра с определенными интервалами времени.

Ударили по живой силе и технике ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийского полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр» нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на Запорожском направлении, заявили в Минобороны России.

«Получив разведданные о сосредоточении живой силы ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами по цели», — сказали в военном ведомстве.

Навели огонь на позиции ВСУ

Российские военные из группировки «Восток» успешно обнаружили и уничтожили артиллерийским огнем орудие и укрытия противника в Днепропетровской области, используя дроны Supercam, рассказало Министерство обороны РФ.

«В Днепропетровской области операторы разведывательных БПЛА Supercam группировки войск „Восток“ обнаружили позиции украинских формирований в лесополосах. В ходе ведения разведки был зафиксирован артиллерийский расчет противника, который открыл огонь по нашим позициям. Координаты целей незамедлительно были переданы артиллерийским подразделениям. Расчеты самоходных гаубиц нанесли прицельные удары в рамках контрбатарейной борьбы, в результате чего орудие противника было уничтожено», — отметили в МО.

