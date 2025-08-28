Купянск в клещах, ВСУ в панике — ни еды, ни боеприпасов, что дальше

Купянск в клещах, ВСУ в панике — ни еды, ни боеприпасов, что дальше

Российская армия прорвалась к Купянску и взяла его в клещи. Город, расположенный в Харьковской области, представляет собой крупный логистический центр ВСУ. Станет ли его переход под контроль ВС РФ переломным моментом в СВО и как это изменит положение дел на линии боевого соприкосновения — читайте в материале NEWS.ru.

Что происходит в Купянске

В среду, 27 августа, российские вооруженные силы вошли в северную часть Купянска в Харьковской области. Населенный пункт оказался практически взят в клещи, об этом рассказал целый ряд СМИ и профильных Telegram-каналов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Город представляет собой один из крупнейших логистических узлов региона, в котором расположена важная железнодорожная развязка. Кроме того, Купянск находится на расстоянии порядка 40 км от российской границы. Поэтому после установления контроля над ним Вооруженные силы России смогут усилить свои позиции в Харьковской области.

В Минобороны России в четверг, 28 августа, сообщили, что группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение. В частности, было нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Купянска.

Сообщения о том, что ВС РФ приблизились к городу, поступают с середины месяца. Так, 23 августа глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что армия вышла на подступы к окраинам Купянска. По его словам, в районе населенного пункта продолжаются интенсивные боевые действия, а линия боевого соприкосновения остается напряженной.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Ранее Ганчев сообщил, что российские войска приступили к окружению Купянска для установления контроля над городом. Он добавил, что из-за серьезных укреплений, возведенных украинскими военными, проведение лобовой атаки не представляется возможным.

Минобороны РФ не комментировало эти заявления.

Как идут бои под Купянском

Военкор Геннадий Алёхин в беседе с NEWS.ru отметил, что населенный пункт находится в полуокружении с северной и северо-западной стороны. «Наши штурмовые группы закрепляются на северных окраинах города. Я не сомневаюсь, что Купянск будет освобожден, но говорить о конкретных сроках я бы пока не стал», — заявил он.

По его словам, идет продвижение западнее Купянска, в районе населенного пункта Соболёвка, расположенного вблизи ключевой трассы Н-26 (Купянск — Шевченково — Чугуев — Харьков). По этой дороге противник снабжает Купянский участок фронта, перебрасывает резервы, осуществляет ротацию и перемещает подразделения.

«Пока все населенные пункты вокруг Купянска не будут основательно зачищены, я считаю, никакого решительного штурма самого города не будет. Это важный момент. Многие поспешили заявить, что Купянск уже чуть ли не в окружении и что мы воюем в его центре. Действительно, в центральной части Купянска действуют наши штурмовые и разведывательные группы, что подтверждается кадрами объективного контроля», — сказал Алехин.

Однако, подчеркнул он, это не означает их окончательного закрепления. Они продолжают активные действия, «что является своеобразной разведкой боем», ожидая подкрепления.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Как ВСУ теряют инициативу под Купянском

Главные боевые усилия ВСУ сейчас сосредоточены на Покровском направлении, сообщил Telegram-канал «Резидент». Однако на других участках украинской обороны обозначаются не менее серьезные риски.

«Одним из таких участков стал Купянск, где ВСУ теряют инициативу. По оценке даже лояльных Банковой военных аналитиков, ситуация вокруг города быстро ухудшается. Российские силы ведут наступление с севера и пытаются вклиниться с востока, а часть городской застройки уже находится в „серой“ зоне. Хотя Купянск не имеет стратегического значения сам по себе, он становится индикатором системной проблемы ВСУ: нехватка подготовленных бригад, нарушение логики ротации, слабая интеграция новых формирований и ограниченные резервы», — указал канал.

Так, по его данным, бригада «Кара-Даг» по оперативной необходимости была снята с фронта под Купянском и направлена на юг, в район Доброполья, где ВС РФ прорвали линию обороны. Реальные боевые действия по-прежнему ведутся силами отдельных бригад, которые срочно перебрасываются по наиболее уязвимым участкам — с рисками, потерями, отсутствием координации. По сути, ВСУ теряют способность к устойчивому ведению оборонительных операций сразу в нескольких зонах.

Насколько важен Купянск

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru признал, что освобождение Купянска станет существенным поражением для украинской армии. «Это важнейший пункт логистики ВСУ. После его взятия возможен выход на Балаклею, и далее открывается путь в обход в тыл Славянску», — добавил он.

По словам Алехина, Купянск является ключевым населенным пунктом. «Именно там расположены основные тыловые базы противника, такие как Изюм, Балаклея, Лозовая. Оттуда осуществляется снабжение и переброска резервов как в направлении Купянска, так и к основным оборонительным линиям противника на Донбассе — в Славянско-Краматорской агломерации и Константиновке», — сказал он.

Освобождение Купянска, по его мнению, имеет важное оперативно-тактическое значение.

Читайте также:

«Сжигаем пехоту ВСУ». Из Купянска на Харьков, дальше Киев — и Украине конец

Котел для ВСУ под Константинополем: когда ВС РФ начнут штурм Купянска

План Белоусова. Купянск почти взят: когда ВС РФ войдут в Харьков