30 августа 2025 в 03:41

Прием и выпуск самолетов приостановили в Сочи

Росавиация сообщила о временной приостановке работы аэропорта в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, объявил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры были инициированы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — следует из сообщения.

Ранее в пресс-службе Росавиации информировали, что аэропорты Саратова и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности, указал представитель ведомства.

До этого временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации сообщат дополнительно, добавил он.

Кроме того, 25 августа, аэропорт Владикавказа также временно не принимал и не отправлял рейсы. Представитель Росавиации пояснил, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

