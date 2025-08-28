Еще два российских аэропорта приостановили работу Росавиация: аэропорты Саратова и Сочи приостановили работу

Аэропорты Саратова и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности, указал представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

Саратов (Гагарин). Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

Ранее, 25 августа, аэропорт Владикавказа также временно не принимал и не отправлял рейсы. Представитель Росавиации пояснил, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Тогда же сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево). Полеты приостанавливали в целях обеспечения безопасности.

Тем временем временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты около 07:35 по московскому времени. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации сообщат дополнительно, добавил он.