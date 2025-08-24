В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги Грабцево сняты, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее полеты ограничивали в целях обеспечения безопасности.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорты Тамбова и Самары временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В результате пять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Ограничения сняли утром 24 августа, после чего работа воздушных гаваней полностью возобновилась.

До этого из-за ограничений в петербургском аэропорту Пулково на запасные площадки ушли более 30 рейсов, а еще 50 рейсов задержались с вылетом. Пассажирам в терминалах предоставляли питание, напитки и места для размещения. Для семей с детьми организовали бесплатное размещение в бизнес-салонах.

В то же время самолет AlMarsia Universal Airlines, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Таллине. Воздушное судно находилось в эстонском аэропорту несколько часов, при этом пассажиры и экипаж не покидали борт.

