25 августа 2025 в 13:14

В аэропорту одного из городов на юге России ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Владикавказа введены временные ограничения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Владикавказ (Беслан): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги Грабцево. Полеты приостанавливали в целях обеспечения безопасности.

До этого аэропорты Тамбова и Самары временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В результате пять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Ограничения сняли утром 24 августа, после чего работа воздушных гаваней полностью возобновилась.

23 августа из-за ограничений в петербургском аэропорту Пулково на запасные площадки ушли более 30 рейсов, а еще 50 рейсов задержались с вылетом. Пассажирам в терминалах предоставляли питание, напитки и места для размещения. Для семей с детьми организовали бесплатное размещение в бизнес-салонах.

