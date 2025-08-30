День знаний — 2025
30 августа 2025 в 10:41

Пожарные потушили возгорание на НПЗ в Краснодарском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодарском крае ликвидировали пожар на НПЗ, который возник из-за падения обломков БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона. Там отмечается, что на месте еще продолжаются работы по устранению последствий возгорания.

Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА получили повреждения фасад торгово-развлекательного центра «Сити-центр» и окна жилых домов. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани — дежурные средства ПВО своевременно среагировали на угрозу. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться в экстренные службы.

До этого сообщалось, что Россия увеличила план по экспорту нефти на Запад после ударов беспилотников по нескольким нефтеперерабатывающим заводам. Поставки нарастили на 200 тысяч баррелей, в общей сложности они составили 2 млн баррелей в сутки.

пожары
НПЗ
Краснодарский край
БПЛА
