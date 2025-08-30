В Госдуме отреагировали на убийство одного из лидеров Евромайдана во Львове

В Госдуме отреагировали на убийство одного из лидеров Евромайдана во Львове Депутат Чепа связал убийство Парубия с конфликтом Зеленского и Залужного

Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия стало частью внутренних разборок на Украине, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, там идет конфронтация между президентом страны Владимиром Зеленским и послом Киева в Лондоне Валерием Залужным.

Это разборки. Идет определенная конфронтация между Зеленским и Залужным. Несколько лет зачищают любые оппозиционные силы на Украине, которые могут представлять угрозу Зеленскому и его политике. Думаю, что вскоре мы увидим все больше и больше таких событий. У них по списку эти следующих может быть полно, — сказал Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что Парубий не был серьезной политической фигурой на Украине. По его словам, депутат ни на что не претендовал и был пешкой в руках серьезных лиц.

Колоритный, смешной дядька был. Он не представлял собой серьезной политической фигурой, ни на что не претендовал, всегда был пешкой в руках более серьезных политиков, — подытожил Чепа.

Ранее появилась информация, что Парубия застрелили во Львове. Ранее его объявили в розыск по обвинению в гибели мирных жителей Донбасса. Между тем национальная полиция Украины заявила об убийстве политического деятеля, но не назвала его имени.