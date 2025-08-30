День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 13:33

В Госдуме назвали главное преступление Парубия против Украины

Депутат Вассерман: главным преступлением Парубия стала организация Евромайдана

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: РИА Новости

Главным преступлением экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия стало соучастие в организации Евромайдана в 2014 году, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, политик принимал активное участие в госперевороте и снабжал соучастников нужными вещами.

Главное преступление Парубия против Украины — соучастие в организации террористического госпереворота в феврале 2014 года. Он активно участвовал в шабаше на площади Независимости в Киеве, снабжал соучастников многими нужными вещами. Потом, когда переворот произошел, даже какое-то время его использовали в качестве председателя Рады. Это полный анекдот, так как у него дефекты дикции. Он неразборчиво говорил, — высказался Вассерман.

Он добавил, что Парубий, будучи спикером Рады, организовал принятие многих преступных законов. Также, по его словам, были сомнения, что украинский политик в полной мере осознает свои действия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Парубия. Он заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства политика, совершенного во Львове.

убийства
Украина
Андрей Парубий
евромайдан
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
