16 декабря 2025 в 11:35

Найден пистолет, из которого убили одного из ключевых зачинщиков Майдана

На Украине нашли пистолет, из которого застрелили экс-спикера Рады Парубия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинские правоохранители нашли пистолет, из которого был застрелен бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, заявили в пресс-службе прокуратуры страны. По информации ведомства, подозреваемый в совершении преступления Михаил Сцельников спрятал его в схроне.

В ходе допроса мужчина рассказал, что хотел сохранить пистолет на случай, если «решит убить еще кого-то из представителей власти». По словам Сцельникова, он убил экс-спикера Рады, чтобы «отомстить украинской власти» за смерть своего сына под Бахмутом в 2023 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Парубию звание Героя Украины «за выдающиеся личные заслуги». Решение объясняется его вкладом в формирование независимости страны и многолетней политической деятельностью.

Парубия застрелили во Львове 30 августа. По данным полиции, стрельба случилась около полудня в Сиховском районе города. Киллер выстрелил в мужчину восемь раз, после чего положил пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий занимал ключевые государственные посты в период с 2014 по 2019 год, а также активно участвовал в событиях 2014 года на Украине. По данным международных экспертов, он координировал действия снайперов во время расстрелов на площади Независимости.

Украина
Андрей Парубий
убийства
пистолеты
