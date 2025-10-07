Бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий в феврале 2014 года координировал стрельбу на Майдане, в ходе которой погибли десятки человек, рассказал NEWS.ru экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, есть фото, доказывающие причастность покойного ныне политика к случившемуся.

Организатором бойни был Андрей Парубий, которого недавно убили во Львове. Тогда он был «комендантом» Майдана. Есть фотографии, когда он вывозит стрелков с оружием, со снайперскими винтовками. После переворота Парубий получил должность председателя Верховной рады, — заявил Азаров.

По его словам, организаторы бойни пытались замести следы. Например, спиливали деревья на Майдане, в которые попали пули — ведь по следам от выстрелов можно отследить траекторию, указал экс-премьер.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что убийство Парубия говорит об утрате влияния президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, это убийство — «первая ласточка» в попытке Киева отвлечь внимание народа от больших геополитических и экономических проблем.