«Бей своих»: в Госдуме объяснили значение убийства Парубия для Зеленского Депутат Шеремет: убийство Парубия говорит об утрате влияния Зеленским

Убийство бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия говорит об утрате влияния президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, «оккупационная» власть в Киеве открыла «сезон охоты», контролируемый западными спецслужбами.

Этот факт говорит о новом переделе власти на Украине и утрате своего былого влияния Зеленским. Поэтому оккупационная власть на Украине в свойственной ей манере открыла осенний сезон охоты согласно заверенной западными спецслужбами лицензии на отстрел, руководствуясь единым принципом «бей своих, чтобы чужие боялись». Поэтому мы видим лишь первую ласточку в попытке стремительно деградирующей коррумпированной власти отвлечь внимание народа от больших геополитических и экономических проблем, — высказался Шеремет.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Парубия могли убить как лишнего свидетеля. По его словам, украинский политик слишком много знал о Евромайдане 2014 года и взрывах на «Северных потоках».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что убийство Парубия стало частью внутренних разборок на Украине. Он подчеркнул, что там идет конфронтация между Зеленским и послом Киева в Лондоне Валерием Залужным.