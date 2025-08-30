День знаний — 2025
30 августа 2025 в 13:07

«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия

Депутат Колесник: Парубий слишком много знал о Евромайдане и «Северных потоках»

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: РИА Новости

Экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия могли убить как лишнего свидетеля, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, политик слишком много знал о Евромайдане 2014 года и взрывах на «Северных потоках».

Парубий активно участвовал в Майдане в 2014-м. Он очень много знал о том, кто и как организовывал Майдан, кто его координировал. Сейчас Европа разбирается, кто подорвал «Северные потоки», что происходило в 2014-м, Германия ведет следствие. Там не только пирожки [Виктории] Нулланд (бывший помощник госсекретаря США. — NEWS.ru) были, еще и свыше 100 человек погибли. И Парубий мог быть посвящен во все эти вопросы. Его могли убрать как лишнего свидетеля, это одна из версий, — отметил Колесник.

Он добавил, что если предполагаемый убийца был одет курьером и смог скрыться, значит, ликвидация Парубия готовилась заранее. Депутат также усомнился в бытовом характере преступления.

Если человек был одет курьером, значит, убийство было подготовленным, если убийца смог скрыться. Это заказная история по всем признакам. Если так, то бытовая версия отходит на второй план, — подытожил Колесник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Парубия. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства, совершенного во Львове.

