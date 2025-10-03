Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 18:37

На Украине определили новую статью убийце Парубия

СБУ предъявила подозреваемому в убийстве Парубия обвинение в госизмене

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Служба безопасности Украины выдвинула дополнительное обвинение в государственной измене против задержанного по делу об убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, подозреваемый осуществлял преступную деятельность якобы по указанию российских специальных служб.

В СБУ заявили, что собрали «доказательную базу» о работе обвиняемого на российские спецслужбы. На основании этих материалов фигуранту дела инкриминировали совершение государственной измены в условиях военного положения.

Прежде убийство экс-спикера парламента квалифицировали по статье о посягательстве на жизнь народного депутата. Наказание по новой статье предусматривает возможность пожизненного лишения свободы с обязательной конфискацией имущества обвиняемого.

Ранее СБУ официально подтвердила введение ограничений на доступ к материалам уголовного производства о гибели Парубия. До этого местные СМИ обнаружили полное удаление информации о данном деле из государственного реестра судебных решений. Политик был застрелен 30 августа в Сиховском районе Львова.

