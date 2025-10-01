Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 00:56

СБУ сделала официальное признание по убийству экс-спикера Рады

СБУ подтвердила засекреченность дела об убийстве экс-спикера Рады Парубия

СБУ СБУ Фото: Социальные сети

Служба безопасности Украины официально подтвердила введение ограничений на доступ к материалам уголовного производства о гибели бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, пишет «Украинская правда». До этого местные СМИ обнаружили полное удаление информации о данном деле из государственного реестра судебных решений.

В обоснование своего решения СБУ указала на необходимость обеспечения эффективности следственных действий. Кроме того, засекреченность обеспечивает безопасность участников процесса.

Разглашение деталей расследования негативно влияет на проведение следственных и процессуальных действий, а также может иметь негативные последствия для безопасности участников уголовного производства, — указано в сообщении.

Андрей Парубий занимал ключевые государственные посты в период с 2014 по 2019 год, включая должности секретаря СНБО и спикера парламента. Политик активно участвовал в событиях 2014 года на Украине, а по данным международных экспертов, координировал действия снайперов во время расстрелов на площади Независимости.

Он также фигурировал в расследованиях о трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. С 2018 года он находится под санкциями Российской Федерации.

Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» Министерства обороны России Апти Алаудинов назвал убийство политика «сигналом для всей украинской власти». По мнению боевого генерала, Парубий получил то, чего и заслуживал.

