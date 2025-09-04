Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти Командир спецназа «Ахмат» назвал убийство Парубия сигналом для украинской власти

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Министерства обороны России Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru назвал убийство политика Андрея Парубия «сигналом для всей украинской власти». По мнению боевого генерала, Парубий получил то, чего и заслуживал.

Парубий получил то, что заслужил. Это раз. То, что начали убивать на территории Украины таких, как он и ему подобных, говорит о том, что украинская власть получила серьезный сигнал. Осознали, что тоже находятся под прицелом, — выразил мнение собеседник.

Алаудинов предположил, что смерти лидеров украинской политической повестки продолжатся. Их будут уничтожать граждане своей же страны, недовольные нынешней политикой Украины, считает командир «Ахмата».

Украинских политиков будут убивать те, кто их ненавидит и готов на многое, чтобы они исчезли с территории Украины, — отметил Алаудинов.

Он допустил, что одной из следующих жертв киллеров может стать и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что подозреваемым в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия оказался Михаил Сцельников, лично знакомый с политиком. По словам задержанного, он хочет, чтобы его обменяли на военнопленного ради поисков тела сына, который погиб в зоне боевых действий.

Подозреваемый признался на суде, что совершил преступление из мести руководству страны.