Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины депутату Парубию

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины бывшему спикеру Верховной рады Андрею Парубию. Документ опубликован на официальном сайте главы государства. Решение объясняется его вкладом в формирование независимости страны и многолетней политической деятельностью.

За выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность постановляю: присвоить звание «Герой Украины» с удостоением ордена Государства Парубию Андрею Владимировичу — народному депутату Украины (посмертно), — говорится в указе.

Ранее служба безопасности Украины подтвердила введение ограничений на доступ к материалам дела о гибели Парубия. До этого местные СМИ обнаружили исчезновение всех данных по делу из государственного реестра судебных решений. В СБУ пояснили, что секретность необходима для обеспечения эффективности расследования и защиты участников процесса.

До этого Верховная рада проголосовала за присвоение звания Героя Украины убитому спикеру парламента. Сообщается, что 230 депутатов высказались за это решение.