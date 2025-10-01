Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 14:51

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины депутату Парубию

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины бывшему спикеру Верховной рады Андрею Парубию. Документ опубликован на официальном сайте главы государства. Решение объясняется его вкладом в формирование независимости страны и многолетней политической деятельностью.

За выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность постановляю: присвоить звание «Герой Украины» с удостоением ордена Государства Парубию Андрею Владимировичу — народному депутату Украины (посмертно), — говорится в указе.

Ранее служба безопасности Украины подтвердила введение ограничений на доступ к материалам дела о гибели Парубия. До этого местные СМИ обнаружили исчезновение всех данных по делу из государственного реестра судебных решений. В СБУ пояснили, что секретность необходима для обеспечения эффективности расследования и защиты участников процесса.

До этого Верховная рада проголосовала за присвоение звания Героя Украины убитому спикеру парламента. Сообщается, что 230 депутатов высказались за это решение.

Владимир Зеленский
Украина
Андрей Парубий
Рада
