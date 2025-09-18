Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:03

Парубию могут присвоить звание Героя Украины посмертно

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада проголосовала за присвоение звания Героя Украины убитому бывшему спикеру парламента Андрею Парубию, передает «РБК-Украина». Политик известен как один из ключевых участников Евромайдана. Также его связывают с массовым убийством в одесском Доме профсоюзов.

На заседании парламента было принято решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением присвоить звание Парубию. За данное решение проголосовало 230 депутатов из 286 участников голосования.

Парубия убили 30 августа во Львове. В период с февраля по август 2014 года он занимал должность секретаря Совета безопасности Украины, а с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Он принимал активное участие в событиях Майдана и государственном перевороте, произошедших в 2014 году. Зарубежные аналитики утверждают, что он руководил действиями снайперов во время Майдана.

Ранее командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что убийство Андрея Парубия — «сигнал для всей украинской власти». Он считает, что Парубий получил по заслугам и такие убийства будут продолжаться, так как граждане Украины недовольны политикой страны. Алаудинов также предположил, что под угрозой может оказаться и президент Украины Владимир Зеленский.

Андрей Парубий
Верховная рада
звания
Украина
