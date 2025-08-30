День знаний — 2025
30 августа 2025 в 10:55

Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 30 августа, жива ли

Наталья Наговоцина в представлении ИИ Наталья Наговоцина в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии после перелома ноги, официально признана без вести пропавшей, поиски приостановлены. Есть ли информация о ее состоянии, какие еще последние новости о ситуации известны сегодня, 30 августа?

Что известно о ситуации с Наговициной 30 августа, жива ли она

Российские власти и спасатели поддерживают контакт с киргизскими коллегами по ситуации с Наговициной, оставшейся на пике Победы в Киргизии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наше МЧС, конечно же, координирует свои действия с киргизскими друзьями. <...> Они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что наши киргизские друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки», — сказал Песков.

Возможность отправки российских спасателей для вызволения Наговициной Песков не комментировал.

Пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов заявил, что решение о признании Наговициной пропавшей без вести вызвано невозможностью установить ее местонахождение и состояние. Спасслужбы считают, что провести дальнейшую операцию по поиску спортсменки не представляется возможным по причине сложных погодных условий и высоты.

Коллега Наговициной Александр Ищенко, спасший ее в мае после камнепада во время восхождения на Теке-Тор, сообщил, что она поднималась на пик Победы со старой тяжелой травмой.

По его словам, во время восхождения на Теке-Тор спортсменка получила двойной перелом ноги, и такую травму нельзя вылечить за два месяца, чтобы идти на семитысячник. Как предположил Ищенко, Наговицина могла скрыть перелом от гида.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал, что три гида запретили Наговициной восхождение в горы из-за ее низкого уровня подготовки.

«Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки. Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной», — пояснил он.

По мнению спасателя и преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма Дениса Киселева, Наговицина, скорее всего, уже погибла, так как находится на вершине более двух недель. Он заявил, что если выяснится, что спортсменка еще жива, то это будет настоящим чудом.

Экс-сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина рассказал NEWS.ru, что на пике Победы очень разреженный воздух — это выдержит далеко не каждый альпинист.

«На данной вершине не спасли никого из пропавших. Погибли все. Женщина в альпинистской экипировке весит не менее 80 килограммов. Чтобы ее поднять, нужна группа людей со специальным оборудованием», — отметил спасатель.

