Песков: Россия контактирует с властями Киргизии по ситуации с Наговицыной

Российские власти и спасательные службы поддерживают контакт с киргизскими коллегами по ситуации с альпинисткой Натальей Наговицыной, оставшейся на пике Победы в Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. На вопрос о возможных обращениях по поводу отправки сотрудников МЧС России в Киргизию он ответил, что у него нет данных по этому поводу.

Наше МЧС, конечно же, координирует свои действия с киргизскими друзьями. <...> Они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что наши киргизские друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки, — сказал Песков.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что отправка беспилотника к Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, не состоялась из-за сложных метеорологических условий. В связи с этим операция по ее спасению была временно остановлена.

47-летняя Наговицына получила перелом ноги при спуске с пика Победы 12 августа и с тех пор остается на высоте около семи тысяч метров. Немецкие и итальянские спасатели смогли передать ей спальный мешок, продукты питания и горелку. При следующей попытке спасения один из участников операции погиб, а вертолет, отправленный за альпинисткой, совершил жесткую посадку, в результате чего серьезно пострадали пилот и еще один спасатель.