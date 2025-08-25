Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что отправить беспилотник к Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, не удалось из-за сложных метеоусловий. Таким образом, операция по ее спасению была приостановлена.

Специалисты не могут назвать даже приблизительные сроки следующей попытки вызволить альпинистку с вершины горы. Спасательная операция проходит в крайне сложных погодных условиях, а транспортировка женщины является практически невыполнимой задачей. Наговицына получила перелом ноги и с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7200 метров. Ниже по склону, в нескольких сотнях метров от россиянки, лежит тело итальянского альпиниста Луки. Он погиб, пытаясь оказать ей помощь.

При благоприятных метеоусловиях к Наговицыной должен был вылететь коптер Airbus Helicopters H125 с бортовым номером EX-88010, принадлежащий Министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии. 25 августа спасатели ждали хорошую погоду, это последний ясный день в сезоне.

На вершину, где застряла россиянка, намеревались сперва отправить дрон для съемки, чтобы выяснить, жива ли она. Если бы женщина подавала признаки жизни, ее бы попытались эвакуировать с пика Победы с помощью еврокоптера. Информация о гибели альпинистки официально пока не подтверждена.

