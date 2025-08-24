В ФАР ответили на слухи о «похоронах» российской альпинистки на пике Победы ФАР опровергла невозможность эвакуации альпинистки Наговицыной с пика Победы

На пике Победы в Киргизии 25 августа должна быть хорошая погода, и это будет последний ясный день в этом сезоне, объяснила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова в комментарии Telegram-каналу Baza. По ее словам, на вершину, где застряла россиянка Наталья Наговицына, отправят дрон, который снимет местность.

Если альпинистка подаст признаки жизни, ее попытаются эвакуировать с вершины с помощью еврокоптера под управлением пилота из Италии. Операцию проводит частная спасательная компания.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко сообщил, что сезон восхождений на пик Победы завершен, потому спасатели свернут лагерь у подножия горы. По его словам, спасатели смогут отправиться к местонахождению Наговицыной не раньше конца июня 2026 года.

47-летняя Наговицына получила перелом ноги при спуске с пика Победы 12 августа и с тех пор остается на высоте около семи тысяч метров. Немецкий и итальянский спасатели сумели передать ей спальный мешок, еду и горелку. При следующей попытке один из участников спасработ погиб, а вертолет, отправленный за альпинисткой, потерпел жесткую посадку, в результате чего тяжело пострадали пилот и еще один спасатель.