День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 13:38

Стало известно о роли Парубия в кровавых событиях на Майдане в 2014 году

Геополитик Пелле: снайперами на Майдане в Киеве управлял Парубий

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

Снайперами на Майдане в Киеве в 2014 году управлял Андрей Парубий, ставший позднее председателем Верховной рады, заявил в беседе с ТАСС французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле. По его словам, стрельба не была необходимой, так как действующий в то время украинский президент Виктор Янукович «согласился на все».

Впоследствии было перехвачено видео, на котором Андрей Парубий <...> выходит из отеля «Украина» и разговаривает со снайперами. Это является настоящим позором, — подчеркнул эксперт.

Пелле добавил, что лично видел на Майдане Парубия и Дмитрия Яроша, которых он связывает с неонацистскими движениями, давшими начало в том числе «Азову» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Геополитик уточнил, что Ярош создал «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), чьи флаги были широко представлены в протестной зоне.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Парубия. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства, совершенного во Львове.

Экс-спикера Рады застрелили в Сиховском районе. Предварительно, убийца, одетый в форму курьера — доставщика еды, выстрелил в него восемь раз. В результате 54-летний политик погиб на месте. В 2014 году на него уже пытались совершить покушение. Во время встречи с соратниками по Майдану в Парубия кинули гранату.

Украина
Майдан
протесты
снайперы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник захотел пожарить сосиски на мангале и загорелся
Огонь с загоревшегося маяка в Мержаново перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Захарова отправила Мерца к психиатрам после его слов о соцсетях
Появилось видео с моментом убийства экс-председателя Рады Парубия
Следствие озвучило версию гибели пилота при жесткой посадке под Тамбовом
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.