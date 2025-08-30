Стало известно о роли Парубия в кровавых событиях на Майдане в 2014 году

Стало известно о роли Парубия в кровавых событиях на Майдане в 2014 году Геополитик Пелле: снайперами на Майдане в Киеве управлял Парубий

Снайперами на Майдане в Киеве в 2014 году управлял Андрей Парубий, ставший позднее председателем Верховной рады, заявил в беседе с ТАСС французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле. По его словам, стрельба не была необходимой, так как действующий в то время украинский президент Виктор Янукович «согласился на все».

Впоследствии было перехвачено видео, на котором Андрей Парубий <...> выходит из отеля «Украина» и разговаривает со снайперами. Это является настоящим позором, — подчеркнул эксперт.

Пелле добавил, что лично видел на Майдане Парубия и Дмитрия Яроша, которых он связывает с неонацистскими движениями, давшими начало в том числе «Азову» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Геополитик уточнил, что Ярош создал «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), чьи флаги были широко представлены в протестной зоне.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Парубия. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства, совершенного во Львове.

Экс-спикера Рады застрелили в Сиховском районе. Предварительно, убийца, одетый в форму курьера — доставщика еды, выстрелил в него восемь раз. В результате 54-летний политик погиб на месте. В 2014 году на него уже пытались совершить покушение. Во время встречи с соратниками по Майдану в Парубия кинули гранату.