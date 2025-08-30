День знаний — 2025
30 августа 2025 в 12:59

Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады

Блогер Шарий заявил, что в экс-председателя Верховной рады стреляли восемь раз

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: РИА Новости

В бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия стреляли восемь раз, заявил украинский политический блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его данным, убийца экс-спикера был на велосипеде.

Парубия убили в Сиховском районе города во Львове. В полиции тем временем сообщили, что умер «известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения». Стрелявшего разыскивают.

Экс-спикер Рады в разное время играл ключевые роли в украинских протестных движениях: с ноября 2013 по февраль 2014 года он возглавлял Самооборону Майдана, а в 2004-м принимал участие в Оранжевой революции на площади Независимости. Также в период акций он руководил Украинским домом в Киеве.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя убийство Парубия, заявил, что оно стало частью внутренних разборок на Украине. По его словам, в стране идет конфронтация между президентом Владимиром Зеленским и послом Киева в Лондоне Валерием Залужным. Парламентарий также подчеркнул, что Парубий не был серьезной политической фигурой на Украине.

убийства
Верховная рада
Украина
Львов
Анатолий Шарий
