Сбили «Сапсан» на взлете: как РФ покончила с ракетной программой Украины

Несколько точных ударов России уничтожили ракетную программу «Сапсан», которую Киев создавал совместно с Германией. Что известно о комплексе «Сапсан», как ВСУ хотели атаковать Россию?

Как сорвали программу ракетного вооружения Украины, что говорят Минобороны и ФСБ

ФСБ и Минобороны России заявили, что в ходе успешной операции была уничтожена программа по созданию украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Этим оружием Киев планировал наносить удары вглубь территории России на 500–750 километров.

В ФСБ сообщили, что в 2024 году была получена упреждающая информация о начале производства новых ракетных комплексов. Германия финансировала разработку и производство баллистических ракет. По данным, перехваченным разведкой, Украина планировала выпускать по 200 ракет «Сапсан» в месяц.

В зоне поражения ОТРК «Сапсан» оказалась бы значительная часть европейской территории России, включая Москву. Комплексы планировалось маскировать под грузовые контейнеры.

В июле Россия нанесла серию массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации», — сообщили в МО РФ.

Какие объекты ВПК Украины были поражены

ФСБ России перечисляет украинские заводы, удары по которым сорвали создание ОТРК «Сапсан»:

Павлоградский химический завод (ПХЗ) производил твердое ракетное топливо для баллистических ракет ОТРК «Сапсан».

Павлоградский механический завод (ПМЗ), где велась сборка корпусов ракет, двигательных установок, систем управления и боевых частей ОТРК «Сапсан».

Шосткинский завод «Звезда» также был задействован в программе ОТРК «Сапсан».

Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов специализировался на производстве компонентов взрывчатых веществ.

Резервный объект ПХЗ: из-за наступления ВС РФ в Днепропетровской области часть мощностей и складов ПХЗ была выведена в село Вакаленчук (Житомирская область); ВС РФ нашли и уничтожили эти производства.

«В глаза бросается по-настоящему комплексный систематический подход. Выявлены „узкие места“ программы, определены предприятия, произведена доразведка, нанесено массированное огневое поражение основным и даже резервным объектам», — отмечает Telegram-канал «Рыбарь».

В ФСБ подчеркнули, что Германия играла ключевую роль в разработке ОТРК «Сапсан». В мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский встречался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем с документами по ракете «Сапсан» на руках. В Берлине тогда заявили, что заинтересованы в том, чтобы Киев мог производить собственное дальнобойное вооружение.

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Принадлежащий корпорации BlackRock оружейный концерн Rheinmetall не смог построить завод на Украине из-за коррупции. Украинские жадные чиновники хотели все и сразу. Ракеты немецкого проекта Sapsan хотели делать сами, требовали от Германии передать им чертежи и технологию. В итоге — ни завода, ни ракет. И уничтожено все, что хоть как-то было связано с производством и проектированием», — отмечает Telegram-канал Condottiero.

По данным ФСБ, ущерб Украине от поражения производства ракет «Сапсан» является «колоссальным» и превысил потери России от украинской операции «Паутина».

Что известно о ракетном комплексе «Сапсан»

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал СМИ, что украинский ракетный комплекс «Сапсан», более известный под экспортным названием «Гром», начали разрабатывать около 15 лет назад. По другим данным, разработка велась с 1994 года и называлась «Борисфен».

Эти комплексы должны были заменить устаревшие советские ОТРК «Точка-У» и Р-11. $40 млн на разработку выделила Саудовская Аравия, ей занимались КБ «Южное» и Центр научных исследований и технологий имени короля Абдулазиза (KACST).

Экспортный «Гром» должен был иметь дальность 300 км, а «Сапсан» — 500 км. По словам Кнутова, из-за коррупции удалось произвести только одну пусковую установку с габаритно-весовыми макетами ракет: «Ракета толком не летала, а точность поражения оставляла желать лучшего». В январе 2018 года макет ракетного комплекса показали на параде по случаю Дня независимости Украины.

После начала СВО к проекту «Сапсан» вернулись при участии европейского концерна MBDA, в который вовлечены такие компании ВПК, как BAE Dynamics (Великобритания), Leonardo (Италия), Alenia Marconi (Италия), Matra (Франция), LFK (Германия). По оценкам Кнутова, дальность ударов «Сапсана» достигала 500–700 км.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Боевая часть весом 480 килограммов. Порядка 10 тысяч осколков в этой боевой части, скорость более 5 Махов. Комплекс пытались представить на Украине как конкурента нашему „Искандеру“. Хотя, конечно, до „Искандера-М“ далеко», — добавил военный эксперт.

Кнутов отметил, что ВСУ попытались применить «Сапсан» в ходе СВО, однако ракеты были перехвачены ПВО России.

