Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности

Подготовка саммита президентов России и США на Аляске находится на финальной стадии. Кто вошел в состав делегаций России и США, какие подробности известны о ходе переговоров, чего ждут?

Кто вошел в состав делегации России на переговорах на Аляске

Помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что подготовка к проведению исторического саммита президентов России и США на Аляске находится на завершающей стадии. Составы делегаций уже определены.

По словам Ушакова, переговоры пройдут в формате «пять на пять». Кроме того, на переговорах будет присутствовать группа экспертов с обеих сторон.

«Состав участников уже определен. С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк», — отметил помощник президента.

Россию, кроме президента Владимира Путина, будут представлять главы МИД, Минобороны и Минфина России Сергей Лавров, Андрей Белоусов и Антон Силуанов, а также сам Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который курировал процесс переговоров с США.

Кто вошел в состав делегации США на переговорах с РФ

Состав американской делегации также известен, однако его должен объявить Вашингтон, подчеркнул Ушаков.

«Состав американской делегации на переговорах: [президент Дональд] Трамп, [вице-президент Джей Ди] Вэнс, [госсекретарь Марко] Рубио, [спецпосланник Белого дома Стив] Уиткофф, [министр финансов Скотт] Бессент», — утверждает украинский Telegram-канал «Резидент».

По данным Flightradar24, в настоящее время на Аляску летит спецборт Ил-96. Он вылетел из Внуково в 07:50 по Москве и направляется в Анкоридж, куда прибудет в 06:43 по местному времени.

Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме Кирилл Дмитриев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Президент Российской Федерации Владимир Путин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

«Президент России Владимир Путин вылетел на Аляску», — объявил Telegram-канал «Южный фронт».

Эта информация не подтверждена. Другие источники предполагают, что спецборт везет на Аляску российскую команду по подготовке саммита, а президент Путин отправится только завтра.

Какие подробности известны о программе переговоров на Аляске

Юрий Ушаков озвучил общее содержание программы переговоров в Аляске. По его словам, основное внимание в ходе переговоров получит вопрос урегулирования на Украине, однако «будут обсуждаться и другие темы».

По данным журналистов кремлевского пула, программа саммита на Аляске начнется 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по Москве). Уточняется, что сначала президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу в формате тет-а-тет. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов.

После этого состоятся переговоры с участием делегаций, которые продолжатся во время рабочего завтрака. По завершении переговоров запланирована совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

Состав делегаций заставил аналитиков предположить, что Украина будет не самой важной частью саммита.

«Два международника — американиста (Лавров, Ушаков); один штатский министр обороны, бывший министр экономического развития, бывший вице-премьер и бывший помощник президента РФ по экономическим вопросам (Белоусов); один министр финансов (Силуанов); один главный эксперт РФ и личный представитель президента во вопросам международных инвестиций (Дмитриев). Вы правда верите, что это переговоры про Украину?» — задал в своем Telegram-канале риторический вопрос журналист и политик, постоянный член Изборского клуба Максим Шевченко.

Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Каких решений ждут от переговоров Путина и Трампа на Аляске

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев отметил усталость Вашингтона от украинского конфликта. По его мнению, Трамп использует переговоры на Аляске, чтобы вывести США из участия в конфликте на Украине.

«Трамп <…> хочет от этого пассива (Украины) избавиться, поскольку он забирает огромные средства, десятки миллиардов долларов, а какого-то выхлопа политического, который стоил бы этих миллиардов, не приносит. Достаточно устойчивая позиция российской дипломатии на переговорах, на мой взгляд, подкрепляется и желанием американцев как-то немножко отползти от этого конфликта», — утверждают в РСМД.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что от встречи глав государств не стоит ждать прорывных решений. При этом провокации Киева не смогут повлиять на ход переговоров.

«Повлияют ли удары ВСУ по мирным городам РФ на переговоры Путина и Трампа? Понятно, военное время, потери есть, но это не те потери, которые могут генерально повлиять на переговорные позиции. Конечно, это будет учитываться, тем не менее переговоры состоятся. Я бы не ждал от них там каких-то прорывных решений, но тем не менее сам факт встречи Путина и Трампа — это уже хорошо», — считает Колесник.

Многие уверены, что ключевые решения будут касаться отношений между Россией и США.

«На Аляску летят Белоусов и Силуанов. Значит, будут и Хегсет с Бессентом. Значит, ожидается выход на конкретные военные решения. И на конкретные финансовые уступки (разморозка части наших активов в банках США). А в обмен на территории Украины у нас будут стараться получить обещания не поддерживать Китай. Это фишка Хегсета и Колби», — предположил журналист Кирил Бенедиктов.

The Times утверждает, что Трамп предложит России выгодные соглашения по совместной с США разработке ресурсов на Украине и на Аляске. Кроме того, Вашингтон может предложить снятие эмбарго на поставки в РФ запчастей для самолетов американского производства.

